Randalierer rannte davon - und landete im Essener Gewahrsam

Essen. 20-Jähriger hat in Kray mehrere Autos demoliert. Als er eine Streife sah, wollte er sich aus dem Staub machen. Doch die Polizei war schneller.

Ein Randalierer ist am Montagabend in Essen-Kray vor der Polizei davongerannt - und landete am Ende doch in einer Gewahrsamszelle.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, hatte der 20-Jährige gegen 18.30 Uhr auf der Riddershofstraße mindestens drei Autos beschädigt. Als er einen Streifenwagen sah, gab er Fersengeld. Die Polizisten verfolgten den Flüchtenden, um ihn schließlich zu stellen.

Der junge Mann hatte fast ein Promille Alkohol in seinem Atem. Damit der mutmaßliche Vandale nicht weiter auf dumme Gedanken kam, musste er im Präsidiumn ausnüchtern.

Jetzt ermittelt die Polizeibehörde wegen Sachbeschädigung gegen den 20-Jährigen.

