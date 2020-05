Renitenter Kneipengast zückt in der Essener City ein Messer

Essen. Ein 45-Jähriger wollte in einem Lokal am Viehofer Platz seine Rechnung nicht bezahlen. Er bedrohte die Mitarbeiter mit einem Messer.

Ein renitenter Kneipengast hat in der Essener Innenstadt ein Messer gezückt und für einen Einsatz der Polizei gesorgt.

Wie die Behörde am Freitag berichtete, wollte der 45-Jährige am Donnerstag in dem Lokal am Viehofer Platz seine Rechnung nicht bezahlen. Er bedrohte zwei Angestellte mit dem Messer. Er hielt die Klinge in Richtung Fußboden und steckte die Waffe kurz darauf wieder ein, so die Polizei.

Schließlich gelang es den beiden Mitarbeitern, den Mann nach draußen zu komplimentieren. Anschließend riefen sie die Polizei. Die Beamten nahmen den 45-Jährigen mit zur Wache und stellten das Messer sicher.

Anschließend wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.