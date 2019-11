Sie lieben das Bad im immer wärmer werdenden Meereswasser, arrangieren sich mit dem sinkenden Sauerstoffgehalt. Und selbst der ganze Plastikmüll in den Ozeanen kann ihnen nichts anhaben. Mit ihrer geradezu furchteinflößenden Anpassungsfähigkeit sind Quallen offenbar die Spezies der Zukunft und deshalb auch die Hauptdarsteller in der aktuellen Installation von Rimini Protokoll „win >< win“ auf der Essener Welterbezeche Zollverein.

„Quallen profitieren anscheinend von all dem, was wir anrichten“

Essen Bauhaus-Festival Die Installation „win >< win“ ist ein Beitrag zum Festival „Try Again, Fail Again, Fail Better. Impuls Bauhaus“ der Folkwang Universität der Künste. Sie ist bis zum 15. Dezember zu sehen. Halle 5 der Essener Zeche Zollverein, Gelsenkirchener Str. 188, Fr - So 12 bis 18 Uhr. Eintritt 5/erm. 3 Euro. Die Arbeit von Rimini Protokoll wird von einem Rahmenprogramm begleitet. Künstlerische Positionen zum Thema Raum präsentieren die Folkwang-Absolventen Anna Budniewski, Frieder Haller und Janik Weu vom 7. bis 15. Dezember in der Zollverein-Halle 6. Zum Festival-Abschluss zeigt die Chroeografin Marie-Lena Kaiser am 13. Dezember, 18 Uhr, eine Performance auf der Treppe der Direktion der Stiftung Zollverein, Bullmannaue 11.

In der Halle 5 hat das Künstlerkollektiv den Ohrenquallen, Fachbegriff Aurelia, ein 600 Liter Wasserbecken eingerichtet, für artgerechte Fütterung und Haltung gesorgt und zwei Zuschauerpodeste in dem verdunkelten Publikums-Aquarium dazugestellt. Man schaut auf das sanft dahingleitende Quallenballett und gleichzeitig auch in den Spiegel: Wer von euch wird noch am längsten leben?, tönt es durch die Kopfhörer. Ziemlich unmissverständlich konfrontiert Rimini Protokoll die Besucher anhand von wissenschaftlichen Aussagen und aktuellen Forschungsergebnissen mit dem möglichen Aus für die menschliche Spezies und mit der Frage, was nach uns kommt: „Quallen profitieren an­scheinend von all dem, was wir anrich­ten“, sagt Helgard Haug von Rimini Protokoll.

„Rimini Protokoll“ zeigt ähnliche Arbeiten auch in Moskau und London

Das Leben auf dem Planeten geht weiter – nur leider nicht mit uns. Das ist die ebenso alarmierende wie nachdenklich stimmende Botschaft, die dieser sacht im Kreis treibende Quallenschwarm übermittelt. Dass es ausgerechnet diese wirbel- und gehirnlose, glibbernde Zellmasse ist, die die hochentwickelte Spezies Mensch überleben wird, ist der Kniff der Installation. „Es korrigiert unser egozentrisches Denken“, sagt Helgard Haug.

Blick aufs Quallenbecken. Besucher der Installation „win >< win“ auf der Zeche Zollverein. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Ihre These bekommt dabei Unterstützung von Tierpflegern und Meeresbiologen wie der australischen Quallen-Expertin Lisa-Ann Gershwin: „Wir sind in der verrückten, unerwarteten und unverständlichen Situation, dass wir im Wettbewerb mit den Quallen stehen. Und sie sind dabei zu gewinnen“, heißt es in der Installation, deren Textschleife etwa alle 15 Minuten neu ansetzt.

Diese verstörende Botschaft von der Übermacht der Medusen verbreitet sich derzeit weltweit: „win >< win“ ist in Zeiten globaler Erderwärmung auch zum global gefragten Ausstellungsprojekt geworden. Rimini Protokoll lässt seine Quallenballett derzeit nicht nur in Essen schwimmen. Ähnliche Installationen sind zeitgleich in Moskau, Singapore und in der Londoner Royal Academy of Arts zu sehen.

Auch wenn die Alltags-Experten von Rimini Protokoll dem Zuschauer diesmal eine eher passive Rolle zuweisen, will „win >< win“ doch eine Bewusstseinsänderung herbeiführen. „Mach Platz für die kommende Generation“ heißt es am Ende des Loops. Wer auf die Bedrohungen durch die globale Erwärmung am besten vorbereitet ist, wird sich zeigen. „Es könnten“, sagt Helgard Haug, „auch Kakerlaken sein.“