RTL prüft Wiederauflage des TV-Spektakels „Die Passion“

„Die Passion“ in Essen: Letztes Abendmahl in der Innenstadt

Köln/Essen. Millionen verfolgten die Live-Übertragung aus Essen im vergangenen Jahr an den Bildschirmen. Nun denkt man beim Sender RTL an ein Jubiläumsjahr.

Der Fernsehsender RTL prüft eine Neuauflage des TV-Spektakels „Die Passion“. Das sagte RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek der Deutschen Presse-Agentur. „Wir sind gerade daran, das zu prüfen. „Die Passion“ ist ein sehr aufwendiges Projekt, das viele Kapazitäten bindet, sowohl finanziell als auch in unserem gesamten Team. Noch ist nichts entschieden, aber mal schauen, was uns der Osterhase zum 40. Geburtstag von RTL ins Nest legt.“

Der Sender war 1984 unter dem Namen RTLplus in Deutschland an den Start gegangen. Ob Essen in dem Fall wieder Schauplatz der christlichen Passionsgeschichte wird, steht ebenfalls noch nicht fest, wie Leschek sagte: „Essen war ein toller Gastgeber, aber es gibt auch noch andere schöne Städte.“ >>Auch interessant:„Die Passion“ in Essen - Alter Wein in neuen Schläuchen

„Die Passion“ in Essen war bis in kleine Rollen mit TV-Stars besetzt

In „Die Passion“ hatten in der Karwoche 2022 Schauspieler und Sänger die traditionelle Leidensgeschichte Jesu in einer modernisierten Fassung unter Verwendung deutscher Popsongs nachgespielt. Auf dem Burgplatz im Herzens von Essen war dafür eine große Bühne errichtet worden. Im Schnitt hatten 2,91 Millionen Menschen das TV-Spektakel an den Bildschirmen verfolgt.

Bis in kleine Rollen hinein waren lauter TV-Stars dabei. Der einstige „Deutschland sucht den Superstar“-Sieger Alexander Klaws verkörperte Jesus, der „Wetten, dass..?“-Moderator Thomas Gottschalk trat als Erzähler auf. Schauspieler Henning Baum („Der letzte Bulle“) war als Pontius Pilatus zu sehen. Die Einschaltquote war beachtlich. Für das Jahr 2023 war die Fernsehshow bei RTL dann ausgefallen.

Die Passion- Die Bilder vom TV-Event in Essen Die Passion- Die Bilder vom TV-Event in Essen 5000 Zuschauer waren bei der Live-Übertragung der Passionsgeschichte vom TV-Sender RTL auf dem Essener Burgplatz. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Die Passion- Die Bilder vom TV-Event in Essen Alexander Klaws als Jesus, Henning Baum als Pontius Pilatus. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Die Passion- Die Bilder vom TV-Event in Essen Auf einer Leinwand wurden zuvor gedrehte Videos eingespielt. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Die Passion- Die Bilder vom TV-Event in Essen Der frühere „Wetten, dass..?“-Moderator Thomas Gottschalk (Mitte) führte als Erzähler durch die Passionsgeschichte. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Die Passion- Die Bilder vom TV-Event in Essen Ella Endlich sang mehrfach auf der Bühne. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Die Passion- Die Bilder vom TV-Event in Essen 5000 Zuschauer waren bei der Live-Übertragung der Passionsgeschichte vom TV-Sender RTL auf dem Essener Burgplatz. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Die Passion- Die Bilder vom TV-Event in Essen Impressionen am Rande der Fernsehübertragung. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Die Passion- Die Bilder vom TV-Event in Essen Seit 18 Uhr strömten die Menschen am Mittwochabend auf den Platz, zwischenzeitlich zieht sich die Warteschlange durch die halbe Essener Fußgängerzone. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Die Passion- Die Bilder vom TV-Event in Essen Vom Marktplatz in Rüttenscheid aus startete eine Prozession, bei der ein riesiges leuchtendes Kreuz bis in die Innenstadt getragen wurde. Rund 100 Freiwillige hatten sich dafür als Träger gemeldet. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Die Passion- Die Bilder vom TV-Event in Essen Die Kirchen hatten ein Rahmenprogramm erarbeitet, um alle Menschen in der Essener Innenstadt zum Nachdenken über die Passionsgeschichte anzuregen: Mit vier Worten in großen, bunten Holzbuchstaben machten katholische und evangelische Kirche am Mittwochnachmittag auf zentrale Begriffe der Leidensgeschichte Jesu aufmerksam. Foto: Nicole Cronauge / Bistum Essen

Die Passion- Die Bilder vom TV-Event in Essen Die Kirchen hatten ein Rahmenprogramm erarbeitet, um alle Menschen in der Essener Innenstadt zum Nachdenken über die Passionsgeschichte anzuregen. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Die Passion- Die Bilder vom TV-Event in Essen Der Burgplatz am Mittag: Das Bühnenbild für die RTL Produktion steht. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

