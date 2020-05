Bürgerverkehrsverein in Essen-Rüttenscheid ist stark gefragt

Essen-Rüttenscheid. Der Bürgerverkehrsverein in Essen-Rüttenscheid kümmert sich um die Belange der Menschen. Derzeit hat er besonders viel zu tun.

Gesprächsrunden mit Politikern gehören eigentlich zum Standardprogramm des Bürgerverkehrsvereins Rüttenscheid. Doch derzeit ist solchen Veranstaltungsformaten eine Zwangspause verordnet. Dennoch „haben wir alle Hände voll zu tun“, sagt der Vorsitzende Oliver Ottmann. Die Bürgersprechstunden seien stärker gefragt denn je.

Bürger aus Essen-Rüttenscheid melden sich, weil sie Angst um ihren Job haben

Der Verein hatte dazu feste Zeiten eingeplant, immer freitags von 11 bis 13 Uhr. Aber auch ansonsten gerät ein Anrufer nicht an eine Ansage oder hängt in einer Warteschleife. Vielmehr stehen Vorstandsmitglieder stets für Fragen bereit. Da schütten die Leute ihr Herz aus, berichten über die Sorgen, Note und Ängste, die sie in diesen Wochen und Monaten nicht mehr loswerden. Die Fragen, die sie sich stellen, drehen sich um die Miete und ob sie diese auf Dauer noch bezahlen können. Oder sie befürchten, dass ihr Arbeitsplatz gestrichen wird. Welche Folgen die Corona-Krise für die Politik, die Gesellschaft und generell alle Lebensbereiche haben wird, sind Themen, die zur Sprache kommen.

Verein hat derzeit rund 100 Mitglieder Dem Bürgerverkehrsverein gehören rund 100 Mitglieder ein. Den stellvertretenden Vorsitz hat Gabriele Reinders inne. Mitbegründer Karl Hohlmann setzte sich insbesondere auch für die Menschen mit Behinderung ein und wollte damit auch verhindern, dass sie sozial isoliert werden. Der BVR hat immer freitags von 11 bis 13 Uhr im Karl-Hohlmann-Haus an der Rüttenscheider Straße 157 Sprechstunde. 777111

Den Menschen zuhören, sei zunächst einmal das Allerwichtigste, erklärt Ottmann. Sie würden schlichtweg einen Ort, eine Möglichkeit, suchen, um sich auszusprechen. Manchmal sei die Wortwahl durchaus heftig und deftig. Er lasse die Leute aber ausreden. „Die wollen ganz offensichtlich mal Dampf ablassen“.

Menschen bei ihren Behördengängen begleiten

Über das Zuhören hinaus bietet der Verein aber auch konkrete Hilfe an, zumindest in dem Rahmen, der dem BVR zur Verfügung steht. Als Beispiel nennt Ottman Mietzahlungen. Da werde überlegt, ob man mit dem Eigentümer verhandeln kann, die Miete vorübergehend auszusetzen oder vorübergehend nur in Teilen zu zahlen. Über solche Lösungsansätze sei unter anderem auch im Falle eines örtlichen Vereins gesprochen worden, um dessen Einsatz auch weiterhin zu ermöglichen. Der BVR verfüge über viele Kontakte, so Ottmann, und könne sicherlich an der einen oder anderen Stelle auf die Beteiligten einwirken. Unterstützung suchen die Bürger ebenso bei Behördengängen, berichtet Ottmann. Erst vor wenigen Tagen sei ein Mitarbeiter eines Catering-Services bei ihm gewesen, der wissen wollte, wo und wie Kurzarbeitergeld zu beantragen ist. Ferner habe ein selbstständiger Lehrer nachgefragt, welche Unterstützung in Zeiten wie diesen bekommen könne.

Als Folge der Corona-Pandemie wertet der Vorsitzende ferner die Zunahme von Beschwerden über zugeparkte Wohnquartiere, beispielsweise im Rüttenscheider Frauenviertel. „Die Leute sind alle im Homeoffice und damit den ganzen Tag über zuhause. Dadurch entsteht ein enormer Parkdruck“. Ärger rufe zudem hervor, dass eine Reihe von Haushalten die Zeit nutze, um auszuräumen. Wenn dann eine Sperrmüllkohorte den Bürgersteig säume, bringe allein der Anblick die Anwohner auf die Palme. Viele Bürger seien angesichts von Zukunftsängsten enorm angespannt.

Vorsitzender betont das soziale Engagement des Vereins

Der Vorsitzende erinnert daran, dass es zu den Wurzeln des Bürgerverkehrsvereins gehört, für die einzustehen, die „keine so laute Stimmen haben“. Vor fast 70 Jahren, 1951 gegründet, standen in der jungen Bundesrepublik zunächst wirtschaftlich existenzielle Fragen für die Menschen im Mittelpunkt. Doch schon bald sah der Mitbegründer und langjähriger Vorsitzende Karl Hohlmann die vordringlichste Aufgabe des Vereins darin, sich in und für Rüttenscheid sozial zu engagieren. Überschüsse und Zinserlöse aus der später gegründeten Stiftung als auch die Einnahmen des BVR dürfen nur für soziale Zwecke genutzt werden.

Ein Jahr nach Hohlmanns Tod entstand das nach ihm benannte Haus an der Rüttenscheider Straße, das zehn behindertengerechte Wohnungen ebenso beherbergt wie den Blindenhilfsverein. Ebenso sind dort die Räume des BVR untergebracht.