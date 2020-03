Essen-Holsterhausen. Ärger am runden Tisch in Essen-Holsterhausen: Die bisherige Koordinatorin erklärt ihn für aufgelöst. Helfer geben sich damit nicht zufrieden.

Unter den Akteuren des Runden Tisches Holsterhausen rumort es. Die bisherige Koordinatorin Britta Pöllen hat die Initiative, die sich um Flüchtlinge kümmert, für aufgelöst erklärt. So steht es auch auf der Internetseite zu lesen. Dagegen heißt es von rund 25 engagierten Bürgern: „Wir machen weiter“.

Kritik am Vorgehen der bisherigen Koordinatorin in Essen-Holsterhausen

Einseitig habe Britta Pöllen das Bündnis beendet, sagt Thomas Hanster. Er gehört zu dem Team, das jetzt die Fäden in der Hand hält. Die Entscheidung habe die Helfer „vorsichtig formuliert überrascht“. Mehrere Akteure seien regelrecht verärgert und frustriert. „Sie setzen nun alles daran, dass der Zusammenschluss eine Zukunft hat“.

Die Arbeit des runden Tisches werde inzwischen von mehreren Arbeitskreisen getragen, erklärt Hanster. Sie bieten Sprachkurse und Freizeitprogramme an, begleiten Geflüchtete bei Behördengängen und kümmern sich um eine Kleiderkammer sowie eine Fahrradwerkstatt.

„Eine Plattform wie bislang ist nicht mehr erforderlich“

Essen Kirchengemeinde kümmert sich um Fördergelder Zum nächsten Treffen kommen die Helfer am Mittwoch, 10. März, um 15.30 Uhr, im „Fachgeschäft für Stadtwandel“ an der Gemarkenstraße 72 zusammen. An diesen Runden nehmen Sozialarbeiter der Stadt teil, um zusätzlich Einblick in die Situation der Flüchtlinge zu bekommen. Der runde Tisch Holsterhausen wurde 2016 ins Leben gerufen und hatte seinerzeit die Aufgabe, Einrichtungen und Verbände, von den Kirchen über die Politik bis hin zu Schulen und Uni miteinander ins Gespräch zu bringen. Das erklärte Ziel bestand darin, die Flüchtlingsarbeit zu fördern. Um die finanziellen Belange und die Verwendung der Zuschüsse, die der „runde Tisch“ aus dem „Komm-an“-Förderprogramm erhält, kümmert sich die Evangelische Gemeinde und will diese Aufgabe auch fortsetzen.

Auf Anfrage erklärte die bisherige Koordinatorin, dass nach ihrer Ansicht der runde Tisch in der Form, wie er einst konzipiert war, seine Bedeutung und Funktion verloren habe. Ursprünglich hätten Vertreter von Schulen, Kirchen und Vereine, um nur einige Beispiele zu nennen, mit der Leitung des Flüchtlingsdorfes zusammengesessen, weil sie Kontakte zu den Geflüchteten aufbauen und Projekte abstimmen wollten. Doch längst würden die Organisationen und Einrichtungen vollkommen selbstständig arbeiten.

Eine Plattform, um sich auszutauschen, sei nicht mehr erforderlich. Das habe sie auch in einem Brief an alle Beteiligten verdeutlicht. Eigenständig seien auch die besagten Arbeitskreise unterwegs, um ihre unterschiedlichen Einsätze zu leisten und Aufgaben zu erfüllen. Falls sie Hilfe von Dritten benötigen würden, wissen sie nach Worten von Pöllen, an welche Stellen sie sich wenden können. Das Job Center, Pro Asyl oder die Diakonie seien unter anderem geeignete Adressen. Zudem stünden auch eine Ehrenamtskoordinatorin und die Leitung des Flüchtlingsdorfes als Mittler zur Verfügung.

Sorge um den Stellenwert der Flüchtlingsarbeit

Dass die Arbeitskreise eigenverantwortlich agieren, daran bestehe auch kein Zweifel, erklärt Hanster. Doch das könne kein Argument sein, gleich den runden Tisch komplett aufzulösen. Zudem werde damit auch ein falsches Signal versandt. Denn man laufe Gefahr, den Stellenwert der Flüchtlingsarbeit zu schmälern. Das Engagement werde aber nach wie vor gebraucht - auch bei deutlich gesunkenen Flüchtlingszahlen.

Zudem erfreuen sich Sprachkurse und Freizeitangebote reger Nachfrage, erklärt Hanster. Rückendeckung erhält er vom städtischen Integrationsexperten Christian Uhl. „Geflüchtete wünschen sich auch weiterhin Hilfe bei Behördengängen oder dem Ausfüllen von Formularen.“ Die Treffen der ehrenamtlichen Helfer würden dazu dienen, über Probleme im Alltag zu sprechen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Kritik aus dem Helferkreis werde an die zuständigen Stellen bei der Stadt oder anderen Einrichtungen weitergeleitet, so Uhl.

Der runde Tisch ist jetzt auf der Suche nach weiteren und neuen Mitstreitern. Die Internetseite kommt dafür nicht mehr in Betracht. Zugriff darauf habe man nicht mehr, sagt Hanster. Über die sozialen Netzwerke sollen jetzt engagierte Bürger gewonnen werden.