Essen: Ausbau der Cranachschule wird deutlich teurer

Essen-Holsterhausen. Die Erweiterung der Cranach-Grundschule in Essen-Holsterhausen wird deutlich teurer als kalkuliert. Die Gründe erläutert eine Stadtsprecherin.

Die Cranachschule braucht mehr Platz. Zum einen ist die Zahl der Kinder in den vergangenen Jahren ständig gewachsen. Jahrgangsstufen sind nicht mehr zwei-, sondern dreizügig. Darüber hinaus erfordert auch der offene Ganztag seinen Tribut. Um den Erfordernissen Rechnung zu tragen, beschloss die Stadt ein Ausbauprogramm samt Sanierung von Gebäuden. Jetzt zeigt sich, dass die Kosten deutlich höher liegen als zunächst kalkuliert. 2,1 Millionen Euro kommen zusätzlich auf die Stadtkasse zu.

Neuer Verbindungstrakt für Grundschule in Essen-Holsterhausen

Nun ist das Holsterhauser Vorhaben nicht das erste Bauprojekt, das teurer wird als geplant und es wird wohl auch nicht das letzte bleiben. Aber gleichwohl stellt sich die Frage nach den Ursachen für eine solche Steigerung. Bereits im Frühjahr 2019 hatte es geheißen, das sich ursprüngliche Beträge wohl nicht halten ließen, der Kostensprung betrage rund eine Million Euro. Nun also landet man bei mehr als dem Doppelten der Summe.

Der Grund für den Anstieg liegt im Wesentlichen darin, dass die Pläne, so die städtische Pressereferentin Jacqueline Schröder, noch weiter optimiert worden seien. Das trifft vor allem auf den Neubau zu, der die jetzige Pausenhalle und die Toilettenanlage ersetzen soll. Mit ihm werden der ältere und der neue Schultrakt miteinander verbunden. Vorteil für die Schulgemeinde: Man wird nach Fertigstellung trockenen Fußes von A nach B und umgekehrt gelangen können.

Angrenzender Grünstreifen provisorisch eingezäunt Die Erweiterung der Cranachschule wird auch durch die Inklusion erforderlich. Denn es müssen mehr kleinere Klassen gebildet werden. Die Fläche zwischen Schule und Cranachhöfen ist derzeit provisorisch eingezäunt. Nach der Umgestaltung ist eine neue Einfriedung vorgesehen. Die bisherigen Toiletten werden abgerissen. Während der Bauzeit sollen Ersatz-WCs zur Verfügung stehen. Die Kosten für die Provisorien waren ebenfalls nicht in den ursprünglichen Summen berücksichtigt.

Bei genauerer Betrachtung des jetzigen Pausenhallentraktes hat sich wohl dann herausgestellt, dass die Heizung als auch die Elektroanlagen, die eigentlich auch in dem neuen Verbindungsriegel installiert werden sollten, nun doch ersetzt werden müssen. Zu einem Anstieg der Kosten haben schließlich noch zwei weitere Faktoren geführt: In den neuen Plänen ist auch ein WC für Menschen mit Behinderungen vorgesehen und zudem soll der Schulhof künftig komplett barrierefrei sein. Dieser Anspruch erfordere noch einmal zusätzliche Arbeiten, so Schröder.

Grünes Klassenzimmer, Spielgeräte und Tischtennisplatten für die Cranachschule

Als nächster Schritt wird nun voraussichtlich in den Herbstferien mit dem Abriss der Pausenhalle und der Toiletten begonnen. Der Start für den Neubau ist für Januar vorgesehen und im Oktober soll der Komplex fertig sein.

Die Zeit der Handwerker an der Cranachschule hat aber dann noch längst kein Ende gefunden. Denn bereits im September 2021 geht es dem älteren Trakt an den Kragen. Er wird von Grund auf erneuert. Dass für die Arbeiten ein ganzes Jahr vorgesehen ist, zeigt den Umfang des Vorhabens an. Die Aufgabenliste ist lang. So sollen unter anderem Böden, Decken und Dachflächen erneuert und Schadstoffe entfernt werden. Mit der Sanierung soll es Im September 2021 losgehen. Mit Beginn des Schuljahres 2022/23 will die Stadt das Projekt abgeschlossen haben. „Stand heute“, so Pressereferentin Schröder.

Neben Neubau und Instandsetzung soll noch ein dritter Part an der Cranachschule folgen. Zwischen ihr und den benachbarten Cranachhöfen liegt ein Grünstreifen, für den es bereits ehrgeizige Pläne gab. Grün und Gruga hatte, wie es von der Stadt heißt, auch schon Konzepte entwickelt, um das Gelände zu einem Ort aufzuwerten, an dem die Bürger Ruhe und Erholung finden.

Doch dann stellte sich heraus, dass das Grundstück kein öffentlicher Grund und Boden ist, sondern zur Schule gehört, die die Fläche, immerhin rund 1000 Quadratmeter, auch gut gebrauchen kann. Ein grünes Klassenzimmer sollen dort nun ebenso Platz finden wie zwei Tischtennisplatten, ein Klettergerüst, eine Kletterwand und Sitzbänke. Die bestehenden Bäume möchte die Stadt erhalten, einen Rasen anlegen sowie das Areal mit einem Grünstreifen einrahmen. Dieser Schulhof werde eingefriedet und erhalte ein breites Schiebetor, damit ein Zugang zum angrenzenden öffentlichen Spielplatz möglich sei.

