Essen: Start für Kunstmeile auf der Rüttenscheider Straße

Essen-Rüttenscheid. Arbeiten von 100 Künstlern sind entlang der Rüttenscheider Straße in Essen zu sehen. Verbunden mit der Aktion ist ein verkaufsoffener Sonntag.

Abstrakte Malerei von Annette Schnitzler, Installationen des Esseners Viktor Cleve oder Acrylmalerei, die Sigrid Kuntz geschaffen hat: Das sind einige der zahlreichen Arbeiten, die zur neuen Rüttenscheider Kunstmeile gehören. Die inzwischen sechste Auflage hat Oberbürgermeister Thomas Kufen gemeinsam mit der Interessengemeinschaft Rüttenscheid jetzt eröffnet. Bis zum 12. Juli sind Werke von rund 100 Künstlern in etwa 80 Geschäften und Galerien entlang der Rüttenscheider Straße zu sehen.

Vielseitigkeit von Essenern Künstlern ein Forum bieten

Mit der Kunstmeile soll die Vielseitigkeit von Künstlern aus Essen und der näheren Umgebung ein Forum finden, ebenso besteht das Ziel darin, Kunst den Menschen näher zu bringen. Schließlich besteht für die Bürger auch die Möglichkeit, die ausgestellten Kunstwerke zu erwerben.

War in den vergangenen Jahren immer eine große Schar an Künstlern zu Gast, war es angesichts von Corona dieses Mal ein eher kleiner Kreis. Die Zahl der Teilnehmer an der Kunstmeile sei allerdings nicht geschmälert, berichtet Künstlerin Lore Klar, die sich um Organisation und Verteilung der Arbeiten und Werke gekümmert hat. Auf der Internetseite www.rüart. ist die Liste mit allen Geschäften zu finden, die bei der Aktion mitmachen. Verbunden mit der Kunstmeile ist der verkaufsoffene Sonntag am 5. Juli in der Zeit von 13 bis 18 Uhr.

Oktoberfest und „Rü Genuss pur“ wegen Corona-Einschränkungen abgesagt

https://www.waz.de/staedte/essen/ruettenscheid-suedviertel-holsterhausen/rue-genuss-pur-die-koestlichste-zeit-in-ruettenscheid-laeuft-id226646083.htmlWährend die Interessengemeinschaft Rüttenscheid (IGR) derzeit die Werbetrommel für die beiden Veranstaltungen rührt, musste sie zwei große und publikumsträchtige Feiern absagen. Für Anfang August war „Rü Genuss pur“ geplant. „Es ist sehr bedauerlich, dass dieses Gastronomiefest nun nicht stattfinden kann“, sagt IGR-Vorsitzender Rolf Krane. Doch angesichts der Corona-Einschränkungen müsse man auf die Feier verzichten, die auf dem Messeparkplatz unterhalb des Girardethauses über die Bühne gehen sollte. 23 Gastronomen hatten die Veranstalter bereits für die sechstägige Veranstaltung gewonnen.

https://www.waz.de/staedte/essen/dirndl-dichte-ist-beim-essener-rue-oktoberfest-hoch-wie-nie-id227291077.htmlEbenfalls hat die IGR das Oktoberfest abgesagt, das wie in den Jahren zuvor auf dem Flughafengelände geplant war. Tausende von Menschen werden üblicherweise hier Jahr für Jahr erwartet. Da das Verbot für Großveranstaltungen bis Ende Oktober verlängert worden sei, habe nun mal auch diese Veranstaltung keine Chance, so Krane.

Die Absagen haben sowohl für die Interessengemeinschaft als auch die Aussteller deutliche finanzielle Nachteile, betont Krane. Ohnehin habe die Gastronomie nach wie vor mit den Folgen von Corona zu kämpfen.