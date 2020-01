Holsterhausen. Seit Jahren fordert DJK TuS Holsterhausen, den nahen Bolzplatz für Trainingszwecke nutzen zu dürfen. Nun kommt Bewegung in die Angelegenheit.

Essener Fußballverein punktet im Kampf um Bolzplatz

Der Fußballverein DJK TuS Holsterhausen möchte den benachbarten Bolzplatz für Trainingsstunden nutzen. Der Forderung hatte er Anfang des Monats mit einer Protestaktion Nachdruck verliehen, an der rund 250 Sportler beteiligt waren. Bislang allerdings hat die Stadt den Verein warten lassen, obwohl die Bezirksvertretung den Kickern seit Jahren Rückendeckung gibt.

Arbeitskreis soll konkretes Ergebnis für Essen-Rüttenscheid vorlegen

Doch jetzt kommt Bewegung in die Angelegenheit. Der Ausschuss für Sport- und Bäderbetriebe hat entschieden, einen Arbeitskreis zu gründen, dem Vertreter der Verwaltung, der Politik und des Vereins angehören sollen. Er habe die Aufgabe, einen konkretes Ergebnis zu unterbreiten, wie es nun weitergehen soll, berichtet die stellvertretende Ausschuss-Vorsitzende Barbara Soloch. Der Verein sei lange genug hingehalten worden, es müsse jetzt endlich etwas passieren.

Der Vorsitzende des DJK TuS, Ingo Schwarz, zeigte sich auf Anfrage sehr zufrieden mit der Lösung. Ein erstes Etappenziel sei erreicht. Man habe offensichtlich erkannt, dass der Verein in der Klemme stecke und auf Dauer mit dem vorhandenen Gelände nicht auskomme.

Geht es nach den bisherigen Aussagen der Verwaltung, müsste sich der Verein weiter in Geduld fassen. In der Vorlage für den Ausschuss heißt es, dass zunächst einmal das Resultat der stadtweiten Spielplatzerhebung abgewartet werden soll, bevor über das Ansinnen des DJK TuS entschieden werde. Doch dann würden die Würfel wohl kaum noch in 2020 fallen, denn die Untersuchung wird bis Jahresende dauern.

Unterschiedliche Angaben zu den Trainingszeiten

In dem Arbeitskreis soll auch geklärt werden, wie es zu unterschiedlichen Aussagen über die gewünschten Trainingszeiten an den Werktagen gekommen ist. Der Verein habe immer von drei Stunden (16 bis 19 Uhr) gesprochen, so Schwarz. Die Stadt meine allerdings, der DJK TuS wolle den Platz vier Stunden (16 bis 20 Uhr) haben. So gering der Unterschied auch aussehen mag, habe er doch große Wirkung, erklärt der Vorsitzende. Denn nach einer Zählung würden gerade ab 19 Uhr viele Jugendliche den Bolzplatz besuchen. Man möchte aber das Gelände in einem verträglichen Maß beanspruchen und keine jungen Leute verdrängen, betont Schwarz.