Künstler will Parkplatz in Essen kreativ umgestalten

Essen-Südviertel. Der Künstler Roland Scheel will einen Kreativplatz an der Witteringstraße im Südviertel schaffen. Dafür müssten einige Parkplätze verschwinden.

Ein Bürger- und Kreativplatz mitten im Essener Südviertel: Das ist der Traum von Roland Scheel. Gemeinsam mit Frank Schweizerhof hat der Künstler Ideen entwickelt, wie der Platz an der Witteringstraße, auf dem vor wenigen Tagen noch der Wintermarkt stattgefunden hat, für Anwohner und Bürger schöner, kreativer und sinnvoller umgestaltet werden könnte.

Denn die beiden sind sich einig: Zur Zeit sind die beiden Plätze rechts und links der Witteringstraße auf Höhe des Küchenstudios Menger vergeudete Fläche. Zwei kleine Parallelstraßen führen an der großen Straße vorbei, um dann am Ende wieder auf die Witteringsstraße zu stoßen. „Ich habe beobachtet, dass gar nicht viele Autofahrer diese kleinen Parallelstraßen als Abkürzung nutzen“, sagt Schweizerhof. Lediglich die Parkplätze werden genutzt: auf der einen Seite befinden sich Parkbuchten, auf der anderen ein Parkstreifen.

Ein Platz an der Witteringstraße für Kunst und Fahrradständer

Für die Umgestaltung haben die beiden viele Ideen, die sie gerne gemeinsam mit Anwohnern umsetzen würden. Eine davon würde vorsehen, auf der Seite vor dem Atelier „JesusChris“ die Einfahrt in die kleine Straße ein Stück nach hinten zu verlegen, die Parkplätze auf dem Seitenstreifen wegfallen zu lassen und so einen Platz zu schaffen, der für Kunst, Fahrradständer und kreative Ideen genutzt werden könnte. „Da könnte das Atelier auch miteingebunden werden“, sagt Scheel.

Essen Idee kam auf dem Wintermarkt Auf dem diesjährigen Wintermarkt ist Roland Scheel die Idee der Umgestaltung gekommen. Dort habe sich gezeigt, dass die Fläche sinnvoll genutzt werden könne, sagt der Künstler. Er und Frank Schweizerhof, der im Mathildenhof arbeitet, hoffen auf viel Engagement der Anwohner. Ideen können unter witteringplatz@gmx.de eingereicht werden.

Auf der gegenüberliegenden Seite, auf der des Küchenstudios, können sich die beiden eine ähnliche Art der Umgestaltung vorstellen. „Die Parkbuchten könnten beispielsweise bestehen bleiben und nur der Seitenstreifen freigemacht werden, um einen freien Platz zu schaffen“, so Scheel.

Die Parkbuchten könnten bestehen bleiben, die Parkplätze auf dem Seitenstreifen dafür wegfallen, um so einen Kreativplatz für Bürger zu schaffen – das ist eine von vielen Ideen von Roland Scheel und Frank Schweizerhof. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Dass Autofahrer auf die Parkplätze rund um die Witteringstraße angewiesen sind, wissen die beiden. „Uns ist wichtig, dass wir in keinen Kampf mit ihnen geraten, sondern einen Kompromiss finden“, sagt Schweizerhof. Eine andere Lösung, die auch für die Pkw-Fahrer vielleicht zu akzeptieren sei, ist die, dass eine der beiden Parallelstraßen komplett den Autofahrern überlassen wird und die andere Seite gesperrt wird. „So hätte man auf einer Seite eine freie Fläche zum Gestalten. Auf der anderen Seite könnten genügend Stellplätze entstehen“, beschreibt Scheel die Lösung, die den beiden am sinnvollsten erscheint.

Interessierte können ihre Anregungen und Ideen per E-Mail zusenden

Ob, wie und wann diese Ideen wirklich umgesetzt werden, das können die beiden nicht sagen. „Da kommt es jetzt auf das Engagement der Anwohner an“, sagt Scheel. Wenn sie genug Unterstützung bekommen, könnte eine konkrete Planung gemeinsam mit Stadtplanern in Angriff genommen werden.

Dabei sind sie offen für andere Ideen, Anregungen und Feedback. Unter der E-Mail-Adresse witteringplatz@gmx.de können Interessierte ihre Ideen mitteilen. „Dann finden wir bestimmt einen guten Kompromiss, mit dem alle leben können“, hofft Scheel. Denn für die beiden Essener, die im Südviertel wohnen, ist es unverständlich, dass bisher niemand auf die Idee gekommen ist, den Platz sinnvoller zu nutzen. „Hier gibt es so viel Potenzial – schließlich ist die Straße an der Stelle so breit wie eine Autobahn.“