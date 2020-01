Essen-Holsterhausen. Die Orgel in der Melanchthonkirche hat enorme Mängel. Nun soll eine neue her, dabei wählt die zuständige Erlösergemeinde ungewohnte Wege.

Orgel sorgt für Missklänge in Holsterhauser Erlösergemeinde

Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht: An den Spruch fühlen sich viele Gläubige der Erlösergemeinde an der Melanchthonstraße in Holsterhausen erinnert, wenn die Rede auf die Orgel der Melanchthonkirche kommt. Stellt man nämlich die etwas laxe Frage „Haste Töne?“ fällt die Antwort für das Instrument spärlich aus. Es mangelt am Umfang der Töne, die sich mit der Orgel erzeugen lassen. Die Ursache der Malaise hängt nun sehr eng mit der Entstehungsgeschichte zusammen.

Tastatur der Orgel in Essener Kirche muss oft nachjustiert werden

„Als das Instrument im Jahr 2002 von einem niederländischen Spezialisten gebaut wurde, sollte ein historisierende Orgel im Barockstil entstehen“, berichtet Martin Hohendahl, einer der beiden Organisten der Gemeinde. So seien eine Reihe von Orgelpfeifen des Vorgängermodells und auch neue Exemplare eingesetzt worden, am Ende reichte das Geld aber nicht für alle vorgesehenen 15 Register. Stattdessen wurden nur in zehn von ihnen Pfeifen eingebaut. Daher lassen sich zahlreiche beliebte Werke der Kirchenmusik, beispielsweise von Johann Sebastian Bach, „in der Melanchthonkirche überhaupt nicht spielen“. Die Treue zum historischen Vorbild hat nach seinen Schilderungen aber noch einen weiteren massiven Nachteil: Spielventile sind mit alten Ledermuttern verbunden, die „leider viel zu weich sind und ihre Aufgabe nicht mehr wirklich erfüllen“, so der Organist. Folge: Die Tastatur muss spätestens alle zwei Wochen neu eingestellt werden, ansonsten gibt die eingeschaltete Orgel auch dann Töne von sich, wenn sie eigentlich schweigen sollte.

Gebrauchtorgelhändler eingeschaltet

Essen Eine von drei Versammlungsstätten der Gemeinde Die Melanchtonkirche und das dazugehörige Gemeindezentrum bilden einen von insgesamt drei Treffpunkten der Erlösergemeinde. Die anderen beiden sind die Erlöserkirche und das House of scouts. Die Glocken, die eigentlich ihren Platz am Melanchton-Gemeindezentrum haben, sind derzeit an das Freilichtmuseum Kommern ausgeliehen. Dort ist noch bis Oktober eine Ausstellung über den Architekten Otto Bartning zu sehen, der auch die alte Stahlkirche geschaffen hatte, zu der die Glocken einst gehörten.

Aufgrund der Missklänge, die die Orgel mittlerweile in der Gemeinde hervorruft, hat das Presbyterium nun entschieden, die Orgel zu verkaufen und eine neue anzuschaffen. Doch unter Umständen kann es bis dahin noch Jahre dauern. „Wir müssen erst einmal einen Käufer finden“. Um überhaupt Interessenten zu finden, hat die Gemeinde sich einen Gebrauchtorgelhändler aus Wuppertal gewandt, der nun auf seinem Internetportal Fotos und Daten zur Orgel aus Holsterhausen eingestellt hat.

Der Einsatz einer digitalen Orgel wurde in der Melanchthonkirche schon einmal getestet. Foto: OH

Spannend wird es natürlich sein, wie Hohendahl sagt, wie hoch der Erlös bei einem Verkauf ausfällt. „Wir rechnen schon mit einem Betrag im höheren fünfstelligen Bereich“. Möglicherweise lasse sich aber auch eine niedrige sechsstellige Summe erzielen. Für eine neue Orgel gebe es bereits in der Weise klare Vorstellungen, dass es auf jeden Fall ein digitales Modell sein soll. Kleiner, aber feiner Unterschied zu herkömmlichen Orgeln: Hier werden die Klänge elektronisch erzeugt, Lautsprecher bringen dann die Luftsäulen in den Orgelröhren zum Schwingen. Bereits 2016 habe man mal einen Versuch mit einer solchem Instrument in der Melanchthonkirche unternommen, sagt Hohendahl und kann sich noch gut daran erinnern, wie zufrieden die Zuhörer mit dem Ergebnis gewesen seien.

Ein digitale Lösung hätte überdies einen erheblichen Kostenvorteil, betont der Organist, der auch zugleich den Vorsitz des Musikausschusses in der Gemeinde innehat. Es gebe durchaus Orgeln, die man für rund 40.000 Euro haben könne und mit denen sich dann auch die beliebten Bach-Stücke spielen lassen.