Essen-Rüttenscheid. „Feinkost Fladi“ an der Rüttenscheider Straße hat sich nicht einmal ein Jahr gehalten. Am Standort habe es nicht gelegen, sagt der Betreiber.

Nicht einmal ein Jahr hat sich „Feinkost Fladi“ an der Rüttenscheider Straße 209 gehalten. Es habe leider nicht gereicht, sagt der bisherige Betreiber Albors Javaheri - und so steht auch in dem Aushang des Lokals zu lesen, das bereits geschlossen ist. Der Geschäftsmann betont, dass es auf keinen Fall am Standort gelegen habe. Die Rü sei „erste Klasse“ und verfüge über eine Vielzahl an renommierten Adressen. Das Umfeld habe also durchaus gestimmt.

Betreiber: Ladenlokal in Essen-Rüttenscheid war zu klein

Javaheri sieht die Probleme darin, dass das Konzept offensichtlich nicht funktionierte und insbesondere die Ladengröße unzureichend war. 20 Quadratmeter hätten nicht genügend Raum für einen Imbiss dieser Art geboten. Der Besucher habe keine Privatsphäre gehabt. Zudem habe es auch an Möglichkeiten gemangelt, das Angebote von Weinen und Ölen zu präsentieren.

Der Fladi, eine Streetfood-Spezialität, fand zudem nicht den Absatz, wie man ihn sich erhofft habe, sagt Javaheri. Ganz anders kannte er aus Düsseldorf. Auf dem dortigen Carlsplatz haben seine Eltern schon seit Jahren einen Feinkosthandel für mediterrane und persische Spezialitäten. Dort ist das Fladenbrot, das wie eine Dönertasche mit Safran-Hähnchen, Antipasti oder Mozarella gefüllt wird, sehr gefragt. Deshalb kam Javaheri auf die Idee, gemeinsam mit seinem Grundschulfreund Basar Baylar und Sebastian Siebert das Lokal an der Rü zu eröffnen. Neben dem Fladi konnten sich die Gäste sich auch ein Salatmenü bestellen, wahlweise mit Reis.

Lokal übernimmt jetzt der benachbarte Friseurbetrieb

Tagsüber fanden meist noch recht viele Besucher den Weg zu dem Ladenlokal“. „Wir hatten auch eine ganze Reihe von Stammkunden“, doch vor allem abends seien die Gäste ausgeblieben. Javaheri will sich nun wieder für den Stand seiner Eltern in Düsseldorf engagieren. Das Ladenlokal will Basar Baylar übernehmen und damit seinen nebenan gelegenen Friseurbetrieb erweitern.