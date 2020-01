Viele Ideen für Erweiterungsbau der Kollwitz-Schule in Essen

Für die Planungen des neuen Traktes an der Käthe-Kollwitz-Schule hat sich ein runder Tisch gebildet. Ihm gehören Vertreter von Schule, Verwaltung, Elternschaft und Politik an.

Neuer Trakt für die Essener Grundschule soll zunächst eingeschossig sein

Bei einem ersten Treffen am Freitag wurden Vorschläge zum Entwurf der Stadt unterbreitet, berichtet Danielle Buck. Die Architektin hatte im vergangenen Herbst ein Projekt gestartet, bei dem Viertklässler Ideen zu dem Bau entwickeln sollten, der anstelle des jetzigen Hausmeisterhäuschens seinen Platz bekommen wird. Nach Aussage von Buck wurde unter anderem betont, dass der derzeit noch einstöckig vorgesehene Erweiterungsbau, der Räume für den Ganztagsbetrieb und Toiletten beherbergen soll, schon bald zwei Etagen benötigen werde. Damit zolle man der Stadtteilentwicklung Tribut. Denn in absehbarer Zeit entstünden in Rüttenscheid mehrere hundert neue Wohnungen, so Buck.

Darüber hinaus äußerten Eltern den Wunsch, dass zwischen dem Haupt- und künftigen Nebengebäude eine überdachte Verbindung geschaffen werde. Ferner solle auch die Schulverpflegung in dem Haus untergebracht werden. Bezirksbürgermeister Gerhard Barnscheidt bezeichnete das Gespräch als konstruktiv. Es sei sehr vorteilhaft, alle Beteiligten in das weitere Vorgehen einzubinden.