Mülheim/Essen. RRZ lädt am 29. und 30. November zu den „Black Price Days“.

Satte Rabatte und attraktive Specials erwarten die Besucher

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,

die Adventszeit steht vor der Tür – und in vier Wochen ist bereits Weihnachten. Wir laden Sie herzlich ins Rhein-Ruhr Zentrum ein, um sich auf diese Zeit einzustimmen. Schließlich empfangen wir Sie in einem stimmigen Ambiente, mit einem himmlischen Service sowie einem tollen Programm.

Wer in Sachen Weihnachtsgeschenke ein Schnäppchen machen möchte, dem lege ich unsere „Black Price Days“ am Freitag und Samstag ans Herz: in den Shops warten zahlreiche Rabatte und Aktionen, die Lust auf den Einkauf machen. Sie möchten sich selber beschenken oder neu einkleiden? – Auch das geht natürlich zu den „Black Price Days“ besonders günstig.

Dass die Shops im RRZ dann obendrein noch am 29. November bis Mitternacht öffnen und die ZDF-Hitparade zu Gast ist, rundet das Shopping-Vergnügen ab. Mehr Infos auf dieser Seite!

Ein Tipp: Wer jetzt noch keinen Adventskalender hat, kann schnell handeln: Passende Säckchen und Schächtelchen zum selber zusammenstellen und viele kleine Präsente finden Sie ganz sicher in vielen unserer Shops – oder Sie kaufen einfach einen fertigen Kalender, beispielsweise mit Süßem drin, aber auch mit Duft- und Kosmetikartikeln. Bei uns finden Sie alles unter einem Dach.

Wir sehen uns im RRZ!!

Herzlichst, Ihre

Heike Marzen

Center Managerin

Große Rabatt-Shopping-Aktionstage im Rhein-Ruhr Zentrum: Am kommenden Freitag und Samstag, 29. und 30. November, finden die „Black Price Days“ statt und laden zum Shoppen, Sparen und Erleben ein. Nach dem Vorbild des aus den USA bekannten „Black Friday“ bieten zahlreiche Shops im RRZ an diesen Tagen satte Preisnachlässe, Rabattaktionen und attraktive Specials.

Die „Black Price Days“ im Rhein-Ruhr Zentrum locken nicht nur mit attraktiven Preisvorteilen, sondern auch mit weiteren Specials. Foto: RRZ

Tolles Shopping-Erlebnis

„Mit den Black Price Days wollen wir unseren Kunden gemeinsam mit allen teilnehmenden Shops bei uns im Center ein besonderes Shopping-Erlebnis und jede Menge Rabatte und Sparangebote bieten. Das zieht sich wirklich durch alle Branchen“, sagt Heike Marzen, Center Managerin im Rhein-Ruhr Zentrum.

„Wir laden alle herzlich ein zu uns zu kommen, um in den Genuss der besonderen Angebote, aber auch Gewinne zu kommen. Dabei möchte ich den Freitag besonders hervorheben. An diesem Abend lohnt es sich doppelt und dreifach im Center zu sein.“ Damit meint Heike Marzen das lange Mitternachtsshopping im RRZ bis 24 Uhr sowie den Besuch der ZDF-Hitparade im Center. Mehr Infos dazu auf dieser Seite oben rechts und unten links!

Übrigens: Im RRZ erwarten die Besucher an beiden Aktions-Tagen freundliche Black-Price-Days-Promoter mit jeder Menge Giveaways.

Langes Shopping bis 24 Uhr

Bummel bis Mitternacht: Shopping-Liebhaber, Ausgeschlafene und Spätaufsteher aufgepasst!

Bis Mitternacht einkaufen und kulinarisch genießen – am Freitag im RRZ kein Problem! Foto: RRZ

Am kommenden Freitag, 29. November, können Sie bis spät in die Nacht hinein in Ihrem Rhein-Ruhr Zentrum shoppen. Alle Geschäfte, Cafés und Restaurants haben an diesem Tag bis 24 Uhr geöffnet.

„Einem ausgedehnten Weihnachtsshopping-Tag bzw. einer Einkaufs-Nacht oder einem kulinariuschen Genuss kurz vor dem ersten Advent steht somit nichts im Wege“, findet Center Managerin Heike Marzen.

Weihnachten kündigt sich an

Das Rhein-Ruhr Zentrum bietet seinen Kunden auch in diesem Jahr mit dem „Himmlischen Service“ ein noch angenehmeres Einkaufserlebnis und eine ganz besondere Atmosphäre für den Weihnachtseinkauf. Die weihnachtliche Service-Offensive sorgt mit zahlreichen zusätzlichen Angeboten im Center dafür, den Kunden die Weihnachtseinkäufe so einfach und komfortabel wie möglich zu machen – zum Beispiel der kostenlose Einpackservice für Geschenke.

Auch beliebte und bereits traditionelle Programmpunkte fehlen auch in diesem Jahr nicht. So werden seit dem 25. November auf der Weihnachtsbühne wieder täglich von 15 bis 18 Uhr in der duftendende Plätzchen mit Kindern in der Weihnachtsbäckerei gebacken.

ZDF-Hitparade ist zu Gast

Viele Musik-Stars besuchen das RRZ am 29. November.

Bata Illic ist einer der beliebten Künstler, die am Freitag im Rahmen des Jubiläum der ZDF-Hitparade im RRZ auftreten werden. Foto: RRZ

Wenn am 29. November zum Mitternachtsshopping im RRZ geladen wird und die „Black Price Days“ mit attrativen Angeboten locken, dann wartet noch ein weiteres Highlight: Die ZDF Hitparade feiert in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum – und ist an diesem Tag exklusiv zu Gast im Rhein-Ruhr Zentrum.

Ab 20 Uhr erleben die Besucher des Centers Stars der damaligen Zeit hautnah. So haben sich beliebte Künstler wie beispielsweise Bata Illic, Tina York, Graham Bonney und Markus angekündigt. Moderiert wird der Abend – wie soll es anders sein – von Uwe Hübner. Es stehen Talks und Autogrammstunden mit den Stars an. Zudem gibt es eine Neuvorstellung von Sebastian Raetzel.