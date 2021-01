Schlafende Patientin bestohlen - Polizei Essen fasst Dieb

Ein Dieb hat in Essen eine Patientin in einer Klinik bestohlen.

Essen. Nach einem Diebstahl in einem Krankenhaus in Bergerhausen hat die Polizei Essen einen 37-Jährigen fassen können. Man kannte sich bereits.

Die Polizei Essen hat einen niederträchtigen Dieb fassen können: Dem 37-Jährigen wird vorgeworfen, eine schlafende Patientin (46) in einem Krankenhaus in Bergerhausen bestohlen zu haben.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, war die Frau in der Nacht zuvor gegen 1.30 Uhr durch verdächtige Geräusche in ihrem Zimmer wach geworden.

Als sie ihre Augen öffnete, sah sie einen fremden Mann, der sich über sie

hinweg zu ihrem Nachttisch beugte. Er klaute ihr Mobiltelefon und

flüchtete in unbekannte Richtung.

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Mitte bemerkte im Rahmen der

Fahndung einen Mann, auf den die zuvor abgegebene Personenbeschreibung passte.

Die Beamten überprüften den 37-Jährigen noch vor Ort und fanden auch zwei

Mobiltelefone. Eines davon gehörte der 46-Jährigen.

Der Dieb ist ohne festen Wohnsitz und und wegen ähnlicher Delikte schon häufiger in

Erscheinung getreten.

