Schockmomente: Einsatzkräfte schildern tragische Unfälle

Es war dunkel, leichter Regen fiel, als die jungen Studentin die Fahrbahn queren wollte. Ihren Blick aufs Handy gerichtet, habe sie nicht auf den Verkehr nicht geachtet, wie Augenzeugen später berichten sollten. Es war der Autobahnzubringer im Bereich Hobeisenbrücke, der Fahrer des Kleintransporters beschleunigte: Er hatte keine Chance, die Fußgängerin noch rechtzeitig zu sehen – sie keine zu überleben. Es sind solch dramatische Unfälle, die Oberbrandmeister Christian Goronzy (42) Schülern schildert – um genau diese Unglücke künftig zu vermeiden.

Dahinter steckt das Präventionsprogramm Crash-Kurs, bei dem die Polizei mit Feuerwehrleuten und Notfallseelsorgern zusammenarbeitet und die sie jetzt für zehn Jahre Einsatz bei dem Projekt ausgezeichnet hat.

Schockmomente, Originalbilder und emotionale Augenblicke gehören zu den Schulbesuchen bei Zehnt- und Elftklässlern, die die Einsatzkräfte übernehmen. Es geht um klassische Situationen und Gefahren: Alkohol oder Drogen am Steuer, unangeschnallt Fahren oder Unaufmerksamkeit im Straßenverkehr.

Zahl der Unfälle mit Fahranfängern reduzieren

Das Ziel sei es, die Jugendlichen und damit Fahranfänger zu erreichen, „um die Zahl der Unfälle zu reduzieren, denn junge Erwachsene sind an schweren Unfällen überproportional häufig beteiligt“, erklärt Hauptkommissarin Sonja Ewald, die das Programm bei der Polizei federführend begleitet. Sie moderiert bei den Schulbesuchen, während weitere Polizeibeamte, Feuerwehrkräfte und Notfallseelsorger aus ihrem Blickwinkel vom Einsatz berichten – auch für sie sind es dann mitunter belastende Momente.

„Um authentisch zu sein, begeben wir uns noch einmal zurück in die Situation“, berichtet Hauptbrandmeister Stefan Dolczewski (42). Sechs Jahre lang war er einer der Akteure, und er erinnert sich genau, wie selbst Schülergruppen von bis zu 200 Jugendlichen plötzlich ganz still werden, sobald die Einsatzkräfte zu sprechen beginnen.

Junger Fahrer auf der Autobahn aus dem Auto geschleudert

Den Anfang des Einsatzes macht der Pieper, der Alarm schlägt, gefolgt von zwei, drei Minuten auf dem Weg, um sich Gedanken zu machen, was ihn erwarten könnte. In dem Fall, den der 42-Jährige oft schilderte, war es ein Trümmerfeld auf der Autobahn im Bereich Dreieck Essen-Ost, waren es durchgerissene Bremsscheiben und ein junger Mann, der auf der Fahrbahn lag, als der Feuerwehrmann eintraf.

„Er war aus dem Auto geschleudert und überrollt worden“, sagt Stefan Dolczewski. Für die Helfer heißt es vor Ort: Überblick verschaffen, überlegen, wie sie vorgehen, Kräfte einteilen, um gezielt helfen zu können und sicherstellen, dass niemand hinter der Leitplanke liegt – und dabei auf der zunächst noch nicht gesperrten Autobahn auf die eigene Sicherheit achten.

Drogen und zu hohes Tempo

Der Crash-Kurs ist ein Präventionsprogramm der Polizei NRW. In Essen gibt es insgesamt 15 Akteure, die sich an den Schulbesuchen beteiligen und die für diesen Einsatz ausgezeichnet worden sind. Neben Polizisten und Feuerwehrleuten sind das Notfallseelsorger: Pfarrerin Kordula Bründl (Leiterin der Ökumenischen Notfallseelsorge Essen) sowie die ehrenamtlichen Notfallseelsorger Annette Raatz und Norbert Keltermann. Bei der Essener Polizei sind Sonja Ewald und Lucia Zielinski von der Direktion Verkehr, Verkehrsunfallprävention und Opferschutz für das Programm verantwortlich.

Dem Fahrer hat niemand mehr helfen können. Drogen und zu hohes Tempo haben zum Unfall geführt und sein Leben gekostet. „Sein Leichtsinn hat am Ende 30 Menschen betroffen, Familie, Freunde und Bekannte, für die nichts mehr war wie zuvor“, sagt Stefan Dolczewski zu seinen Gedanken an die Angehörigen.

Manchmal beteiligten sich Eltern am Crash-Kurs, berichtet er, wollen so nach dem Verlust des eigenen Kindes zumindest andere schützen. Oftmals aber sei diese Erinnerung an den Schicksalsschlag derart belastend, dass es selbst den Einsatzkräften den Hals zuschnüre, wenn etwa ein Vater spreche. Die Schüler als Zuhörer haben ohnehin stets die Möglichkeit, den Raum zu verlassen, werden vorbereitet und zudem anschließend betreut. Wenn es dann eines Tages darauf ankommt, nehmen sie hoffentlich im richtigen Augenblick den Fuß vom Gas, darauf setzen die Beteiligten des Crash-Kurses.

In Heidhausen starben zwei von vier Insassen bei einem Unfall 2008

Überhöhte Geschwindigkeit und Alkohol haben 2008 in Heidhausen gleich zwei junge Leben beendet. Thomas Hettgen, heute Brandoberinspektor, erreichte der Alarm damals als Freiwilliger Feuerwehrmann. Ein Sonntagmorgen war es, ein freier Tag, als es hieß: „Person eingeklemmt“. Kategorie zwei bedeutete da schon, dass es ein schwerer Unfall ist. Dass zwei Menschen sterben sollten, wusste er in dem Augenblick nicht, als er an der Honnschaftenstraße eintraf.

Als bereits ausgebildeter Rettungsassistent übernahm er die medizinische Erstversorgung am Unfallort, an dem das Auto kaum noch als VW Golf erkennbar gewesen ist. Frontal war die junge Fahrerin vor einen Baum gefahren, alkoholisiert, nicht angeschnallt. Sie musste aus dem Wagen geschnitten werden. „Zwei weitere Insassen lagen bereits auf einem kleinen Hügel neben den Wagen“, erinnert sich Thomas Hettgen.

Ein Mitfahrer auf der Rückbank war angeschnallt – er kam mit gebrochenem Arm davon

Die jungen Erwachsenen seien von einer Party gekommen, seien auf dem Weg zum Frühstück gewesen – nur zwei von ihnen haben diese Fahrt überlebt. Ein Mitfahrer auf der Rückbank war angeschnallt, kam mit gebrochenem Arm davon. Zwei Freunde starben noch an der Unglücksstelle.

Erzählt Thomas Hettgen von diesem tragischen Unfall und schildert er, wie er von einem zum anderen Verletzten eilt, wie er einschätzt, wo Hilfe am dringendsten, am schnellsten benötigt wird, ist das drastisch und schonungslos – und beugt womöglich weiteren Unfällen vor, diese Hoffnung eint die Akteure. Und gibt es auch nur einen Unfall, einen Toten weniger, sagt Christian Goronzy: „Dann haben wir schon gewonnen.“