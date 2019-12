Nach diesem Unfall am Donnerstag (unser Bild) gab es am Montagmorgen einen weiteren Zwischenfall. Das Loch ist mittlerweile dicht - doch der Beton war noch nicht trocken. Ein Pkw blieb stecken.

Essen. An der Rellinghauser Straße im Essener Südviertel ist zum zweiten Mal innerhalb von fünf Tagen ein Pkw in einer Baustelle steckengeblieben.

Zum zweiten Mal innerhalb von fünf Tagen ist ein Auto in die Baustelle der Stadtwerke Essen an der Rellinghauser Straße (Südviertel) gefahren. Am Donnerstag rollte ein Pkw in ein Loch im Asphalt, das die Stadtwerke aufgefräst haben wegen Arbeiten an einem Schacht. Verletzt wurde niemand.