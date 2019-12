Schüsse bei Überfall auf Taxifahrer in Essen-Frintrop

Unbekannte Männer haben in der Nacht zu Sonntag in Frintrop einen Taxifahrer überfallen und auf sein Auto geschossen. Der 72-jährige Fahrer gab um kurz nach Mitternacht einen Notruf bei der Polizei ab. Er erzählte den Beamten, die beiden Fahrgäste vom Taxihalteplatz Helenen-/Husmannshofstraße zum Frintroper Markt gefahren zu haben. Am Fahrtziel hätte einer der Männer eine Schusswaffe auf den Fahrer gerichtet und in gebrochenem Deutsch Bargeld verlangt. Auch der Komplize auf der Rückbank sei bewaffnet gewesen. Mit mehreren Hundert Euro Bargeld seien die Männer dann Richtung Dellwiger Straße geflohen. Kurz vorher sei der Schuss gefallen, habe den Fahrer aber nicht verletzt.

Essener Polizei sucht zwei Männer, beide sollen etwa 20 Jahre alt sein

Die Polizei beschreibt die gesuchten Männer so: Ein Schwarzafrikaner mit kurzen, schwarzen Haaren, zirka 20 Jahre, 1,75 Meter, schwarze Jacke. Ein vermutlich Deutscher, ebenfalls zirka 20 Jahre, blonde kurze Haare, blaue Jacke. Bei der Waffe könnte es sich um eine Schreckschusswaffe handeln. Wer in Frintrop oder Dellwig verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kripo zu melden unter Tel. (0201) 829-0. Die Männer könnten möglicherweise in Frintrop/Dellwig wohnen.