Essen. Schüsse in Essen-Borbeck: In der Straße Schacht Neu-Cöln in einem Gewerbegebiet ist ein Mann Donnerstagabend durch Schüsse schwer verletzt worden

Schüsse in Essen-Borbeck: Opfer ist schwer verletzt

Nach dem Großeinsatz am Limbecker Platz in Essen wegen einer Schlägerei eilte die Polizei am Donnerstagabend nach Borbeck. Dort ist eine männliche Person von einem Unbekannten angeschossen und schwer verletzt worden. Wie Polizeisprecher Christoph Wickhorst berichtet, ist das Opfer ins Krankenhaus gebracht worden. Vom mutmaßlichen Täter fehlt jede Spur.

Tatort des Schusswechsels ist die Straße Schacht Neu-Cöln mitten in einem Industriegebiet. „Ein Zeuge hat die verletzte Person am Boden liegend aufgefunden und sofort die Polizei benachrichtigt“, so der Sprecher weiter. Die Tat ereignete sich vor 19 Uhr.

Der Schuss traf das Opfer offenbar im Unterleib

Neben Beamten der Essener Polizei seien auch die Feuerwehr und ein Notarzt zum Einsatzort geeilt. Nach der Erstversorgung sei der Verletzte im Rettungswagen abtransportiert worden. Offenbar traf ihn der Schuss im Unterleib.

Der Tatort sei abgesperrt worden. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen und mit der Spurensuche begonnen. Die Hintergründe sind derzeit noch völlig unklar.

Die Essener Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0201 8291065.