Essen. Schuss in Borbeck: Die Polizei sucht nach zwei Männern, die nach der mutmaßlichen Tat vom Tatort geflüchtet sein sollen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schuss in Borbeck: Zwei Männer flüchteten vom Tatort

Die Mordbereitschaft der Essener Polizei hat unmittelbar nach dem Schuss auf einen 41 Jahre alten Mann im Borbecker Gewerbegebiet Schacht Neu-Cöln die Ermittlungen aufgenommen. Gesucht werden Zeugen des Vorfalls. Wie berichtet, war das Opfer – ein Mann aus Brandenburg – mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Ein Zeuge (41) hatte die Polizei per Notruf alarmiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei sollen nach der Tat zwei Männer vom Tatort geflüchtet sein. Auffällig an ihnen sei die unterschiedliche Körpergröße. So sei einer der Täter zirka 1,70 Meter groß, sein Komplize 1,90 Meter. Sie waren nach Polizeiangaben beide dunkel gekleidet und sollen ein südländisches Aussehen haben. Nach der Tat, bei der nach jetzigem Kenntnisstand keine scharfe Schusswaffe eingesetzt wurde, sollen sie in Richtung Weidkamp geflüchtet sein.

Die Polizei hofft, dass Anwohner oder Passanten die beiden Männer im Bereich Schacht Neu-Cöln / Weidkamp gesehen haben oder Hinweise auf verdächtige Personen geben können. Diese Hinweise können dem Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0201/829-0 mitgeteilt werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.