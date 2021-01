Unfall auf der Krayer Straße in Essen

Unfall Schwerer Unfall in Essen – Krayer Straße kurzzeitig gesperrt

Bei einem schweren Zusammenstoß auf der Krayer Straße auf der Höhe der Aral-Tankstelle sind am Samstagabend zwei Männer leicht verletzt worden.

Schwerer Unfall auf der Krayer Straße in Essen-Kray: Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr sind an der Kreuzung Riddershofstraße zwei Pkw kollidiert.

Ein Mercedesfahrer (20) aus Essen hatte beim Linksabbiegen auf die Krayer Straße wohl den BMW eines Mannes (45) aus Essen übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Beide Männer wurden nach ersten Informationen der Polizei nur leicht verletzt und konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Für die Unfallaufnahme wurde die Krayer Straße etwa auf Höhe der Aral-Tankstelle in beiden Fahrtrichtungen kurzzeitig gesperrt.