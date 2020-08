Schwerer Unfall in Katernberg noch nicht geklärt

Essen. Am Montag stürzte ein Opel nach einem Unfall auf die Seite und blieb so stehen. Fahrerin und Tochter wurden leicht verletzt. Ursache noch unklar.

Noch nicht geklärt ist der Hergang des Unfalls am Montagmorgen in Katernberg, bei dem eine Mutter (39) und ihre Tochter (11) verletzt wurden. An der Straße Dornbuschhegge stürzte der Opel der Frau auf die rechte Seite und blieb in Seitenlage stehen.

Vorher war die Frau gegen ein Auto gefahren, das auf der rechten Seite geparkt hatte. Wieso die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, ist noch nicht klar. An beiden Autos entstanden so schwere Sachschäden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei ermittelt weiter.