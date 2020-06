Seit Freitag: Sperrung und Staus in Holsterhausen

Essen. Die Hufelandstraße in Holsterhausen ist in eine Fahrtrichtung gesperrt. Es kommt zu langen Staus im ganzen Stadtteil.

Autofahrer müssen sich rund ums Uniklinikum Essen in Holsterhausen auf Staus einstellen. Die Stadt hat am Freitag (26.6.) die Hufelandstraße in der Höhe Cranachstraße in Fahrtrichtung Holsterhauser Straße gesperrt. Es kommt Berichten zufolge zu langen Staus, auch in den Seitenstraßen.

Offenbar hat es eine Unterspülung gegeben, deren Ursache noch nicht ganz geklärt ist. Somit ist auch unklar, wer jetzt für die Schadensbehebung zuständig ist. Offenbar ist ein Gully defekt. Zunächst war von einem Tagesbruch ausgegangen. Stadtwerkesprecher Dirk Pomplun berichtet, dass die Rohre und Kanäle der Stadtwerke in Ordnung seien.

Die Störungen für den Verkehr werden dem Vernehmen nach mehrere Tage andauern.