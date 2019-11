Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sicherheitstraining

Sicher fahren mit Bus und Bahn: Die Ruhrbahn bietet der Generation „50 plus“ dazu ein kostenloses Training an. In Theorie und Praxis gibt es unter anderem Informationen über die Sicherheit an Haltestellen, über das richtige Ein- und Aussteigen und die Sicherheit im Fahrzeug.

Inhalte und Ablauf des Trainings wurden von der Ruhrbahn gemeinsam mit Pädagogen, Verkehrsexperten und Wissenschaftlern der Universität Duisburg-Essen entwickelt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0201 - 27 99 163.