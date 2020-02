Sitzung der Bezirksvertretung Ruhrhalbinsel

Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung VIII, die für die Stadtteile auf der Ruhrhalbinsel zuständig ist, beginnt am Dienstag, 3. März, um 17.30 Uhr, im Gemeindeheim St. Josef, Heidbergweg 18 B.

Themen im öffentlichen Teil sind neben der Endhaltestelle für Busse in Heisingen, der Neubau der Reithalle in Byfang sowie die Verkehrsinfrastruktur in dem Stadtteil. Auf der Tagesordnung stehen auch aktuelle Zahlen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung sowie der Jahresbericht zur Förderung von Spielplatzpatenschaften.

Zum öffentlichen Teil der Sitzung sind Bürger als Zuhörer eingeladen.