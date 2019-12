Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Smart Camp im Bereich Onlinejournalismus

Das Smart Camp wurde von der Bildungsinitiative BG 3000 aus Bonn entwickelt. Zusammen mit der FUNKE MEDIENGRUPPE wurde das Camp im Bereich Onlinejournalismus weiterentwickelt.

Die Schülerinnen und Schüler lernen an drei Tagen, welche Rechte und Pflichten es im Internet gibt, was das Urheberrecht oder das Recht am eigenen Bild bedeutet. Auch lernen die Teilnehmer, wie man mit Hate Speech umgehen kann oder wie man Fake News erkennt.

In verschiedenen Workshops dürfen die Schülerinnen und Schüler dann selbst ausprobieren, wie man zum Beispiel als Journalist die sozialen Netzwerke nutzen kann und wie die unterschiedlichen Plattformen eigentlich funktionieren.

Bei diesem Projekt geht es nicht nur darum, was im Internet erlaubt oder verboten ist, sondern auch darum, dass sich die Teilnehmer danach sicher im Internet und auch in den sozialen Netzwerken bewegen können.