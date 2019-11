Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

So erfüllen Sie Senioren einen Weihnachtswunsch

Die CSE, die gemeinsame Gesellschaft von Caritas und Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Essen, betreut über ihre sechs Pflegezentren gut 1200 Senioren in der Stadt. Viele von ihnen wünschen sich zu Weihnachten Kleinigkeiten wie Duschgels, Socken, Haargummis oder Handtücher. Ab Dienstag, 3. Dezember, hängen ihre Wunschzettel an zwei Tannenbäumen: in der Einhorn-Apotheke, Markt 5, in der Innenstadt, und im Kiosk der Funke Medien Gruppe, Jakob-Funke-Platz 2 (Turm am Berliner Platz). Der Kiosk ist geöffnet: Mo/Di/Mi/Fr, 10-18; Do, 10-20, Sa, 10-16 Uhr.

Die Geschenke sollten einen Wert von maximal 20 Euro haben und unverpackt in einer Geschenktüte bis zum 11. Dezember 2019 in der Apotheke / im Funke-Kiosk abgeliefert werden.

Viele Senioren wünschen sich einen Ausflug an den Baldeneysee oder zur Alpaka-Farm. Für diese Aktionen, kann man spenden: cse gGmbH, Pax-Bank eG, IBAN: DE72 3706 0193 2008 5750 13, BIC: GENODED1PAX, Stichwort: Senioren-Wunschbaum.