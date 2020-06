Sparkasse hofft auf viele Spender beim Blutspendemarathon

Der zweite Blutspendemarathon in Essen findet unter Abstandsregeln statt. Von links: Helmut Schiffer (Vorstandschef Sparkasse), Stephan David Küpper (DRK Blutspendedienst), Lars Martin Klieve (Stadtwerke), Tobias Heinbocke (Aldi Nord), Silke Althaus ( Stellvertretende Superintendentin), Heike Franz vom evangelischen Kirchenkreis, Dieter Remy (Allbau) und Oberbürgermeister Thomas Kufen (vorn re.) sind Partner der Aktion.

Essen. Wegen Corona sind die Blutkonserven besonders knapp. Die Essener sind aufgerufen, Blut zu spenden. Termine müssen online vereinbart werden.

Zum zweiten Blutspendemarathon lädt die Sparkasse mit vielen Partnern am kommenden Montag, 15. Juni, ein. Die Veranstalter erhoffen sich, am Montag mehr Spender in der Kundenhalle begrüßen zu können, als im vergangenen Jahr, da waren es 304 Teilnehmer. Um trotz Corona die Sicherheit der Spender garantieren zu können, sind Spendewillige dazu angehalten, sich online einen Termin zu buchen. Wer dennoch ohne Termin spenden möchte, muss mit einer Wartezeit rechnen.

Wie wichtig die Blutspenden sind, erklärt Stephan David Küpper, Sprecher des DRK-Blutspendedienstes West: „Die Kliniken operieren wieder genauso viel wie vor Corona. Das „rote Gold“ ist aber besonders knapp, weil wir viele Blutspenden nicht durchführen können.“ Während sonst beispielsweise in Firmen und Universitäten Blutspenden stattfinden, fallen diese aktuell wegen Home-Office und virtueller Zusammenkünfte weg.

Unternehmen unterstützen Blutspendemarathon

Oberbürgermeister Thomas Kufen ist Schirmherr der Aktion. „Wer hierher kommt, um zu spenden, hat nichts zu befürchten“, sagt Kufen mit Verweis auf die Hygieneregelungen, unter denen der Blutspendemarathon durchgeführt wird.

Unterstützt wird die Aktion von Aldi Nord, Allbau, dem evangelischen Kirchenkreis Essen, den Stadtwerken Essen und der Funke Mediengruppe. Die Aktion findet am Montag in der Sparkasse Essen im III.Hagen zwischen 10 und 18 Uhr statt.

