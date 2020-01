Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadt Essen lud Bewohnerbeiräte ins Rathaus

Anfang 2020 ist die dritte Stufe des Bundesteilhabe-Gesetzes in Kraft getreten. Sie soll Menschen mit Behinderungen, die in Einrichtungen leben, mehr Autonomie geben. Dieser Ansatz geht auf die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen zurück, die vor gut zehn Jahren in Kraft trat.

Für die Betroffenen bedeutet die neue Freiheit aber auch mehr Bürokratie. Das Amt für Soziales und Wohnen in Essen hat daher seit Mai 2019 bereits Info-Veranstaltungen mit Essener Einrichtungen sowie mit den Betreuern gemacht. An diesem Mittwoch (22.1.2020) waren die Bewohnerbeiräte im Ratssaal zu Gast. Sie vertreten die behinderten Bewohner in den zwölf Essener Einrichtungen (von Franz-Sales-Haus bis Heimstatt Engelbert, von Lebenshilfe bis Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen).