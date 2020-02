Stadt Essen schafft wieder einen Touristenrekord

Essen. Im vergangenen Jahr kamen so viele Reisende wie noch nie nach Essen. Vor allem der Dezember zog die Besucher an, was zwei Gründe hatte.

Mit dem Tourismus in der Stadt Essen geht es weiter bergauf. So zählten die Hotels und Pensionen im vergangenen Jahr 1,67 Millionen Übernachtungen - das waren vier Prozent mehr als 2018. Damit war das vergangene Jahr ein Rekordjahr. „Es freut uns sehr, dass Essen nach dem Super-Jahr 2018 erneut zulegen konnte. Selbst die mittlere Bettenauslastung ist gestiegen“, erklärte Lars Büttner, Leiter Touristik bei der Essen Marketing GmbH (EMG). Die Auslastung lag nach Angaben des Statistischen Landesamtes bei 44,1 Prozent (2018: 43,5 Prozent)

Besonders besucherstark sei laut EMG der Dezember gewesen. Im letzten Monat des Jahres kamen über 72.000 Reisende nach Essen. Sie buchten insgesamt 133.958 Übernachtungen und somit 1,7 Prozent mehr als im Dezember 2018. Das Wachstum in dem Monat sei zum einen auf die Messe „Essen Motor Show“ zurückzuführen, so die EMG. Zum anderen habe die Marketinggesellschaft mehr Werbung für den Essener Weihnachtsmarkt gemacht. So schaltete die EMG Anzeigen in den Bordmagazinen von Eurowings und Easyjet.

Bei ausländischen Gästen liegen Holländer und Briten vorn

Der Zuwachs bei den Übernachtungen ausländischer Gäste war mit einem Plus von 5,5 Prozent überdurchschnittlich. Insgesamt buchten Ausländer vergangenes Jahr fast 330.000 Übernachtungen. Vor allem Briten und Holländer habe es laut EMG nach Essen gezogen. (jgr)