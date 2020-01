Essen. Bei der Suche nach einem neuen Geschäftsführer für die Weiße Flotte tut sich die Stadt Essen offenbar schwer.

Stadt Essen sucht neuen Chef für die Weiße Flotte Baldeney

Verfügen Sie über Erfahrungen in der Gastronomie? Kennen Sie sich aus mit der Planung von Events? Und bestenfalls wissen Sie auch noch Bescheid, wie es an Bord eines Schiffes zu sich geht. Dann sind Sie vielleicht der oder die Richtige auf der Kommandobrücke der Weißen Flotte Baldeney. Denn die Stadt Essen sucht einen Nachfolger für Franz-Josef Ewers, den scheidenden Geschäftsführer ihres Tochterunternehmens – und tut sich dabei offensichtlich schwer.

Nachdem eine als geeignet befundene Kandidatin der Stadt dem Vernehmen nach aus persönlichen Gründen kurzfristig abgesagt hat, liegt die Suche in den Händen der Kienbaum Consultants International GmbH, einer renommierten Firma für Personal- und Managementberatung.

Der Neue an Bord leitet den Schiff- und Hafenbetrieb, die Verwaltung und den Service

Die sucht per Internet-Anzeige für die Weiße Flotte im Rahmen einer Stellennachbesetzung „zum schnellstmöglichen Zeitpunkt einen Geschäftsführer (m/w/d)“. Zu dessen Aufgabenspektrum, so heißt es weiter, gehören die Verantwortung für die Angebote im Bereich Schifffahrt, Baldeneysee, Ruhr und Rhein-Herne-Kanal, Sonderfahrten, Charterverkehre sowie Zusatzgeschäfte. Der Neue an Bord leitet den Schiff- und Hafenbetrieb, die Verwaltung und den Service. Ein Tausendsassa also.

Nach längerem Vorlauf habe man sich entschieden, bei der Suche einen Personalberater hinzuzuziehen, heißt es bei der städtischen Holdinggesellschaft EVV, in deren Händen das Verfahren liegt. Dies sei auch Ausdruck der gestiegenen Bedeutung, welche die Weiße Flotte und der Baldeneysee als touristischer Anziehungspunkt genießen.

Jedes Jahr gehen rund 100.000 Fahrgäste an Bord der Weißen Flotte Baldeney

Seit 20 Jahren ist die Weiße Flotte eine selbstständige städtische Tochtergesellschaft. Vorher dampften die Fahrgastschiffe unter der Flagge der Essener Verkehrs-AG, die inzwischen Ruhrbahn heißt. Seit 2009 führt Franz-Josef Ewers die Geschäfte. Der ehemalige Personalratsvorsitzende der Stadt Essen hat die Weiße Flotte in die schwarzen Zahlen gesteuert und vor allem das Chartergeschäft ausgebaut. Jedes Jahr gehen rund 100.000 Fahrgäste an Bord.

2017 betraute der Rat der Stadt Ewers zudem mit dem See- und Kanalmanagement; auch diesen Job soll der oder die Neue übernehmen. Ewers ist Essener, kennt in der Stadt Hinz und Kunz, was sicher kein Nachteil ist. Nun verabschiedet er sich bald in den Ruhestand. Ein Externer wird sein Netzwerk erst knüpfen müssen.

Was die Stadt Essen zu bieten hat, auch darüber gibt die Stellenanzeige Auskunft: „Die Geschäftsstelle der Weißen Flotte Baldeney befindet sich in landschaftlich reizvoller Umgebung am Baldeneysee.“ Na, wenn jetzt keiner anheuert!