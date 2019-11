Essen Billiges Anwohnerparken

Deutschland rangiert bei den Kosten für Bewohner-Parkausweise im internationalen Vergleich weit hinten. Während in Essen 30 Euro pro Jahr zu bezahlen - die Obergrenze dessen, was möglich ist - sind in anderen Städten die Preise teils drastisch höher.

In Kopenhagen zum Beispiel kostet ein Anwohnerparkausweis 158 Euro pro Jahr, in Amsterdam sind es über 500 Euro und in Stockholm sogar fast 900 Euro.