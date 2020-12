Stadt Essen zufrieden mit Beteiligung am ersten Groß-Impftag

Die Impfungen in Essen sind am Dienstag, 29. Dezember in 14 Einrichtungen im großen Stil angelaufen.

Essen In 14 Essener Seniorenheimen wurden am 29. Dezember über 2000 Menschen geimpft, zwischen 50 und 60 Prozent der Pflegekräfte. Keine Zwischenfälle.

Nach dem ersten großen Impftag in Essen am 29. Dezember mit Impfungen in 14 Senioren- und Pflegeheimen hat die Stadtverwaltung eine positive Bilanz gezogen. Zwar blieb es dabei, dass sich nur zwischen 50 und 60 Prozent der Mitarbeiter impfen ließen, doch zeigte sich Gesundheitsdezernent Peter Renzel dennoch zufrieden. "Ich gehe davon aus, dass sich viele Pflegekräfte noch nachimpfen lassen." Gelegenheit dazu gibt es allerdings erst in einigen Wochen, wenn eröffnet.

Bei den Bewohnern der Heime lag die Impf-Quote in der Regel bei über 90 Prozent, insgesamt wurden am Dienstag über 2000 Essenerinnen und Essener gegen das Coronavirus immunisiert. Verimpft wurde der Impfstoff von Biontech-Pfizer, in drei Wochen erhalten alle eine zweite Spritze, die die Immunisierung komplettiert. Zwischenfälle irgendwelcher Art gab es nach Kenntnis des Gesundheitsdezernenten nicht.

Impfärzte berichten von normal verlaufenen Immunisierungen

Auch Dr. Stefan Steinmetz, der im Auftrag der Kassenärztlichen Vereinigungen einen Teil der Impfungen in Essen vornahm, berichtet von durchweg normal verlaufenen Impfungen. "Ich habe selbst zwei Allergiker geimpft, auch sie haben die Impfung gut vertragen." Steinmetz selbst ließ sich auch impfen, bis auf leichten Schmerz an der Impfstelle habe er nichts gespürt.

Der Mediziner äußerte "Das sind junge Leute, die lesen viel im Internet und werden dort verunsichert." Generell sei das gesellschaftliche Misstrauen nun einmal sehr groß. Gleichwohl sei die Angst vor dem Impfstoff unnötig, Peter Renzel hofft, dass das Misstrauen abnimmt, wenn immer mehr Menschen geimpft werden, ohne dass dies für sie gesundheitlich nachteilig ist.

Die nächsten Impfungen in Essener Senioren- und Pflegeheimen sind am Silvestertag 31. Dezember vorgesehen. Am Ende des Jahres werden rund 4600 Essener die erste Impfspritze erhalten haben.