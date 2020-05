Städtische Sportplätze öffnen am Donnerstag wieder

Die Sportplätze in Essen öffnen am Donnerstag wieder.

Essen. Die 44 städtischen Sportplätze öffnen am Donnerstag wieder. Auch Sportanlagen, die von Vereinen betrieben weren, können wieder öffnen.

Insgesamt 44 städtische Sportplätze können ab Donnerstag wieder ihren Betrieb aufnehmen. 16 stehen in der Verantwortung der Sport- und Bäderbetriebe, 28 in eigenverantwortlicher Nutzung durch Vereine. Letztere sind selbstständig für die Hygienemaßnahmen zuständig. Auch vereinseigenen Sportanlagen können am 14. Mai in Abstimmung mit dem Essener Sportbund und in Eigenverantwortung der Vereine wieder öffnen.

Grundlage ist die seit 11. Mai gültige Coronaschutzverordnung des Landes NRW, die den kontaktfreien Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport auf öffentlichen oder privaten Sportanlagen sowie im öffentlichen Raum unter vorgegebenen Schutzauflagen wieder möglich macht.

Turnhallen öffnen am Montag

Ab Montag, 18. Mai, können dann auch die 28 städtischen Sporthallen ihre Tore wieder öffnen. 18 von ihnen obliegen den Sport- und Bäderbetrieben, weitere zehn werden eigenverantwortlich genutzt. Die strikte Einhaltung der Hygienemaßnahmen obliegt auch in den Sporthallen den Vereinen und Übungsleitern vor Ort.

Weiterhin untersagt bleibt jeder Art nicht-kontaktfreier Sport wie Fußball oder Handball. Die Nutzung von Dusch- und Waschräumen, Umkleide-, Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen sowie das Betreten der Sportanlage durch Zuschauer sind bis auf weiteres untersagt.