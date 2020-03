Die dynamisch wachsende Sikh-Gemeinde in Essen sucht dringend ein neues Domizil. Der Tempel an der Bersonstraße platzt aus allen Nähten. Der Vorsitzende der Gemeinde, Amrik Singh, informierte NRW-Integrationsstaatssekretärin Serap Güler über die Umzugspläne. Die CDU-Politikerin besuchte den Sikh-Tempel, auf den salafistische Attentäter vor fast vier Jahren einen Sprengstoffanschlag verübt hatten. Drei Menschen wurden dabei verletzt, einer schwer.

Der Sikh-Tempel in einer ehemaligen Gewerbehalle nennt sich „Gurdwara Nanksar Sat Sang Darbar“, was so viel bedeutet wie „Tor zum Guru“. Wer den Tempel betritt, hat ein Tuch zu tragen und die Schuhe auszuziehen. Der große Gebetssaal ist mit einem flauschigen Teppichboden ausgelegt. Den alten Teppichboden, der nach dem Anschlag Blutspuren und durch die Bombensplitter zahlreiche Löcher aufwies, hatten sie entfernt.

CDU-Politikerin verkörpert multikulturelle und weltoffene Union

„Die Sikhs stehen für Frieden, Toleranz und Gleichberechtigung aller Menschen“, sagte die CDU-Politikerin Serap Güler in Essen. Mohinder Singh führte sie durch den Tempel. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Vor vier Jahren verbreiteten muslimische Attentäter Angst und Schrecken, jetzt wirft der rechtsextremistisch und rassistisch motivierte Anschlag von Hanau einen langen Schatten. „Die Angst vieler Menschen, die nicht wie Deutsche aussehen, ist größer geworden“, sagt die Politikerin, die dem CDU-Bundesvorstand angehört und eine multikulturelle, weltoffene und liberale Union verkörpert. Die 39-Jährige ist in Marl als Tochter eines türkischen Bergmanns aufgewachsen.

Die Ängste von Zuwanderern, so Güler, müssten sehr ernst genommen werden. Es sei nicht nur die Aufgabe des Staates, den unterschiedlichen Religionsgemeinschaften Schutz anzubieten. Auch eine starke Zivilgesellschaft müsse Flagge zeigen. „Solche Taten dürfen wir nicht vergessen.“

Die Essener Sikh-Gemeinde empfing die Integrationspolitikerin beim traditionellen Langar, einem gemeinsamen Essen, bei dem indischer Tee und vegetarische Mahlzeiten gereicht werden. Beim „Langar“ gibt es keine Trennung von Geschlechtern oder Unterschiede von Arm und Reich. Die Sikh-Männer tragen dabei ihren Turban, die Frauen sind in festlich-bunte Seidenanzüge gewandet, in so genannten „Punjabi-Suits“.

„Die Sikhs stehen für Frieden und Toleranz und für die Gleichberechtigung aller Menschen“, sagte Serap Güler. Sie sei im Essener Vielrespektzentrum auf die Sikh-Gemeinde aufmerksam geworden. „Ich habe auch den Goldenen Tempel der Sikh in Amritsar besucht“, fügte sie hinzu.

Sikh-Gemeinde sucht ein 6000 Quadratmeter großes Areal

Zum Sonntagsgebet treffen sich im Essener Tempel rund 500 Sihks, davon kommen die meisten aus dem Ruhrgebiet, dem Münsterland und Rheinland. An hohen Feiertagen versammeln sich dort sogar mehrere Tausend Gläubige, die aus Großbritannien und den Benelux-Ländern anreisen.

Die Stadt Essen hat der Sikh-Gemeinde bereits ein etwa 3000 Quadratmeter großes Grundstück im Essener Norden (Karnaper Straße nahe A42) angeboten, doch dieses Areal sei viel zu klein. Die Gemeinde sucht eine Fläche, die nahezu doppelt so groß ist. Auch die Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr sei entscheidend. „Viele Gläubige sind auf Bus und Straßenbahn angewiesen“, sagt Thomas Grunau, der die Sikh-Gemeinde berät. Besonders wichtig sei: „Die Gemeinde will die Immobilie nicht mieten, sondern kaufen.“