Straßenarbeiten: Auf der A44 im Essener Süden wird es eng

Essen. Von Mittwoch, 26. Februar, bis Samstag, 29. Februar, gibt es auf der A44 in Fahrtrichtung Velbert tagsüber nur eine Fahrspur.

Auf der Autobahn A44 zwischen Heisingen bis Velbert-Langenberg steht in Fahrtrichtung Velbert ab Mittwoch, 26. Februar, bis Samstag, 29. Februar, nur eine Fahrspur zur Verfügung. Das teilt der Landesbetrieb Straßen NRW mit. Dort finden Bauarbeiten statt. Eine entsprechende Verkehrsführung ist eingerichtet. Die Sperrung des Fahrstreifens erfolgt täglich zwischen 9 und 15 Uhr; am Samstag, 29. Februar, zwischen 8 und 17 Uhr. Zusätzlich sind in Fahrtrichtung Velbert an den Anschlussstellen Essen-Heisingen, -Überruhr, -Kupferdreh und -Dilldorf von Mittwoch bis Samstag die Verzögerungs- und Beschleunigungsstreifen verkürzt.