Erneuter Stromausfall: 3000 Essener waren betroffen

Essen. Viele Haushalte in den Stadtteilen Gerschede und Bedingrade waren am Mittwochnachmittag ohne Strom. Vierter Ausfall binnen einer Woche in Essen.

In Essen hat es am Mittwochnachmittag wieder einen größeren Stromausfall gegeben. Diesmal waren Teile von Gerschede, Bedingrade, vereinzelt auch Borbeck und Frillendorf betroffen, wie der Netzbetreiber Westnetz bestätigte.

Etwa 3000 Essener waren dort zwischen 15.17 Uhr und 17 Uhr ohne Strom. Nach Angaben von Westnetz war ein Kabel bei Tiefbauarbeiten am Gerschermannweg beschädigt worden. Die ersten Haushalte waren nach etwa einer Stunde wieder versorgt.

Vierter Stromausfall in Essen binnen einer Woche

Der Stromausfall ist mittlerweile der vierte im Stadtgebiet binnen einer Woche gewesen. Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch war der Strom in Teilen der Innenstadt und im Ostviertel für eine Stunde zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr weg. Vergangenen Donnerstag hatte es einen Stromausfall in Altenessen gegeben. Dort war ein Kabel bei Baggerarbeiten beschädigt worden. Einen Tag später führte in Borbeck und Schönebeck ein Kabelfehler dazu, dass Hunderte Haushalte ohne Strom waren.

Häufen sich Stromausfälle bei heißem Wetter? Eine Sprecherin von Westnetz sagte dazu lediglich, dass durchaus in heißen Perioden mehr Ausfälle beobachtet würden, allerdings sei dieser Zusammenhang nicht erwiesen. Beim aktuellen und bei dem in Altenessen lag es nicht an der Hitze sondern Bauarbeiten waren die Ursache. (jgr)