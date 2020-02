Sturm: In Essen ist bereits ein Baum auf ein Auto gefallen

Erste Vorboten von Sturm Sabine haben Essen erreicht. Die Feuerwehr ist verstärkt im Einsatz. Im Stadtteil Bergerhausen ist bereits ein abgeknickter Baum auf einem Auto gelandet. Zum Glück ist dieser Zwischenfall recht glimpflich ausgegangen.

Wie Feuerwehrsprecher Mike Filzen sagt, handelte es sich „um einen kleinen Baum“. Aber auch an anderen Stellen in der Stadt flogen schon Äste und Zweige. „In Bochold sind lose Dachziegel herabgestürzt“, sagt Filzen. Die Feuerwehr ist in erhöhter Alarmbereitschaft. „Wir sehen uns gut vorbereitet“, sagt Filzen.

Fingerspitzengefühl der Feuerwehrleute gefragt

Die Kunst bei einem (drohenden) Unwetter liege darin, richtig zu beurteilen, was gefährlich ist und was nicht. Das heißt konkret: Wenn auf einem privaten Grundstück ein Baum in Schieflage steht, aber keine akute Gefahr drohe, müssten sich die Retter auf andere Problemzonen konzentrieren, die brenzliger seien. „Da ist jetzt Fingerspitzengefühl der Kollegen in der Leitstelle gefragt“, sagt Filzen.

Bis zum späten Sonntagmittag sei die Lage in der Telefonzentrale aber ruhig gewesen. Noch. „Wir rechnen schon damit, dass der Sturm auch Essen voll erwischen wird“, so der Feuerwehrsprecher.