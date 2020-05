Autobahn GmbH mietet Räume im Büropark Essen-Bredeney an

Essen-Bredeney. Gesellschaft des Bundes ist ab 2021 für die Autobahnen und Fernstraßen zuständig. Mitarbeiter bauen in zentraler Lage derzeit den IT-Bereich auf.

Zum Start in den Mai übernimmt die Autobahn GmbH des Bundes 440 Quadratmeter frisch renovierte Bürofläche im Büropark Bredeney. Sobald die neuen Möbel da seien, könnten die neuen Mitarbeiter zunächst im Bereich IT den Aufbau der System- und Prozesslandschaft bei der neuentstehenden Infrastrukturgesellschaft mit vorantreiben, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Michael Langer, Leiter IT am Standort Essen, hebt die Vorteile hervor: „Der IT Standort Essen hat für die Autobahn eine hohe strategische Bedeutung in mindestens zweierlei Hinsicht.“ Essen sei mit seiner zentralen Lage im Ruhrgebiet ein gut erreichbarer und damit attraktiver Standort, gerade auch für die Gewinnung von IT-Fachleuten.

Standort liegt in der Nähe der Niederlassungen Rheinland und Westfalen

Der zweite Punkt betreffe die unmittelbare Nähe zu den zwei großen Niederlassungen Rheinland und Westfalen, die über kurze Wege zukünftig mit IT-Services versorgt werden könnten. Bereits im Januar habe die IT die ersten Räume im Büropark bezogen. Seitdem arbeite das stetig wachsende Team um Michael Langer Tür an Tür mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW.

Dieser nutze seit über zehn Jahren die verkehrsgünstig gelegenen Räumlichkeiten. Auf den knapp 4500 Quadratmetern nahe der A52 arbeiteten aktuell etwa 140 Mitarbeiter. Mit Start der Autobahn GmbH am 1. Januar 2021 würden die bisherigen Büros des Landesbetriebs auf die Gesellschaft übergehen.

Spezialisten für den Bau von Straßen und Brücken sollen eingestellt werden

Neben den Neueinstellungen in der IT stelle auch die künftige Außenstelle der Niederlassung Rheinland in den nächsten Monaten weitere Spezialisten für den Bau von Straßen und Brücken ein. Schon jetzt würden deshalb am Standort in Essen weitere Büros renoviert und bis Juli zeitgemäß ausgestattet. Dann stünden den rund 250 Fachkräften dort mehr als 6400 Quadratmeter Arbeitsfläche zur Verfügung.

Mario Korte, künftiger Leiter der Außenstelle Essen: „Mit der Übernahme der zusätzlichen Büros im Büropark Bredeney setzt die Autobahn GmbH ein Zeichen an die derzeitigen Mitarbeiter. Die großen Herausforderungen können in gewohnter Umgebung im neuen Look weiter motiviert angegangen werden.“ Man freue sich auf neue Mitarbeiter. Die Außenstelle Essen bilde durch die unmittelbare Nachbarschaft zum IT-Standort Essen eine wichtige Schnittstelle der Niederlassung Rheinland zur Zentrale in Berlin.

Autobahn GmbH übernimmt die Verantwortung für Autobahnen und Fernstraßen

Die 2018 gegründete Autobahn GmbH des Bundes werde am 1. Januar 2021 die Verantwortung für Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung, Finanzierung und vermögensmäßige Verwaltung der Autobahnen und Fernstraßen in Deutschland übernehmen. Mit 13.000 Kilometern Autobahn und zukünftig bis zu 15.000 Beschäftigten werde die Gesellschaft eine der größten Infrastrukturbetreiberinnen in Deutschland sein.

Die Niederlassung Rheinland verwalte von Krefeld aus rund 1200 Autobahnkilometer entlang der Rheinschiene und des westlichen Ruhrgebiets. Zur Niederlassung gehören die drei Außenstellen Köln, Essen und Euskirchen sowie die Verkehrszentrale und Fernmeldemeisterei mit Sitz in Leverkusen und die Tunnelleitzentrale in Duisburg. Vor Ort sorgen fünfzehn Autobahnmeistereien für fließenden Verkehr.