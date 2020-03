Essen. Die Sitzungen in den Stadtbezirken sind abgesagt, Ehrungen und Ortstermine fallen aus – doch manchmal müssen die Politiker dennoch entscheiden.

Die Bezirkspolitiker in Essen befinden sich in der coronabedingten Zwangspause, alle Sitzungen sind bis auf Weiteres abgesagt, Ortstermine und Jubilarehrungen ebenfalls. Doch manchmal stehen Entscheidungen an, die keinen Aufschub dulden, zum Beispiel, weil Fristen für Fördergelder eingehalten werden müssen. Dann müssen die Politiker entscheiden – auch ohne sich zu treffen.

Aktiv geworden sind so beispielsweise die Politiker im Stadtbezirk II (Rüttenscheid, Rellinghausen usw.), so Bezirksbürgermeister Gerhard Barnscheidt. Eine wichtige Dringlichkeitsentscheidung im Bezirk II betreffe die Zukunft der Rüttenscheider Straße und die Diskussion um die Fahrradstraße. Die umfangreichen Unterlagen dazu seien den Bezirksvertretern erst einen Tag vor der Sitzung zugegangen – zu kurz, um sie durchzuarbeiten, fanden die Politiker. Der Termin für die einberaumte Sondersitzung zum Thema sei dann aber wegen der Corona-Krise abgesagt worden.

Ausschuss benötigt Stellungnahme der Bezirksvertretung

Dennoch benötigte der Bau- und Verkehrsausschuss aus rechtlichen Gründen die Stellungnahme der Bezirksvertretung, so Barnscheidt. Der Verwaltungsbeauftragte habe das Votum per Mail abgefragt – die Mehrheit der BV II habe der Vorlage zustimmt, die eine erneute Beobachtung der Situation auf der Rüttenscheider Straße für ein Jahr beinhalte. Der Bau- und Verkehrsausschuss können jetzt jedenfalls weiterarbeiten – und die zur Verfügung stehenden Mittel würden nicht verfallen.

Gerhard Barnscheidt weist zudem darauf hin, dass ja über finanzielle Zuwendungen, zum Beispiel im Kulturbereich, zeitnah entschieden werden müsse. „Derzeit sind alle Veranstaltungen abgesagt, aber wenn es dann wieder losgeht, gibt es sonst Chaos“, will er Klarheit für die Kulturträger. Nach Ostern wolle man sich mit gebotenem räumlichen Abstand treffen, um über die Vergabe der Gelder zu sprechen.

Entscheidung über vier Baustellen im Stadtbezirk III

In der Bezirksvertretung III (u.a. Frohnhausen, Altendorf, Holsterhausen, Haarzopf) waren es gleich vier solcher Dringlichkeitsentscheidungen, die getroffen werden mussten. „Unsere letzte Sitzung ist ja bereits ausgefallen, aber es standen eben diese vier Themen an, die wir dann telefonisch abgestimmt und auf den Weg gebracht haben“, sagt Bezirksbürgermeister Klaus Persch. Inhaltlich sei es dabei um Baustellen von den Stadtwerken und vom Klinikum gegangen. Persch hofft, dass die Mai-Sitzung stattfinden kann.

Essen Bürger können die Sitzungen vor Ort verfolgen Bei den Sitzungen der neun Bezirksvertretungen in Essen kommen jeweils 19 Politiker der verschiedenen Parteien, Verwaltungsvertreter, Berichterstatter und auch Bürger zusammen. Letztere können den öffentlichen Teil der Veranstaltung vor Ort verfolgen. Wann politische Sitzungen wieder stattfinden dürfen, hängt von den weiteren Entwicklungen in der Corona-Krise ab und ist derzeit nicht absehbar.

Hans-Wilhelm Zwiehoff, Bezirksbürgermeister im Bezirk V (z.B. Altenessen) hofft, dass man sich vielleicht sogar Ende April schon wieder als politisches Gremium zusammensetzen könne. Er habe sich um Räume gekümmert, wo man mit großem Abstand zueinander tagen könne. Sollte das nicht klappen, müsse man die technischen Möglichkeiten ausschöpfen. „Im SPD-Ortsverein haben wir uns schon per Videokonferenz über politische Themen ausgetauscht.“ Mit den BV-Kollegen könne man per Telefon oder E-Mail in Kontakt treten, die Bezirksverwaltungsstelle arbeite ja als Bindeglied ebenfalls.

Helmut Kehlbreier, Bezirksbürgermeister aus dem Bereich Borbeck, kann sich im Moment mit dem Aktenstudium beschäftigen. Foto: Sebastian Konopka / FUNKE Foto Services

Auch im Norden habe man bereits eine Dringlichkeitsentscheidung auf den Weg gebracht. „Um Ausbildungsfördergelder über die Spindelmann-Stiftung zu erhalten, müssen Fristen eingehalten werden. Das ist jetzt schon gelaufen“, so Zwiehoff. Notwendige Unterschriften würden per Post versandt.

„Es gibt aber durchaus Themen, bei denen wir uns wünschen, dass es weitergeht, wie bei der geplanten Baustoffverwertungsanlage“, so der Bezirksbürgermeister aus dem Essener Norden. „Und angesichts der aktuellen Krise wird einem noch mal bewusst, wie wichtig das Krankenhaus-Thema ist“, sagt er. Es sei auch für den Norden entscheidend, ein Krankenhaus zu haben, das für alle Fälle ausgestattet sei, spielt er auf die langwierige Diskussion um einen Neubau des Marienhospitals in Altenessen an.

Die Mitglieder der Bezirksvertretungen bleiben per Telefon und E-Mail in Kontakt

Keine dringenden Entscheidungen stehen dagegen laut Bezirksbürgermeister Gerd Hampel im Bezirk VII (u.a. Steele, Kray) an. „Wenn es so wäre, würden wir das aber hinbekommen.“ Der Verwaltungsbeauftragte sei ja weiter im Dienst, der Kontakt per E-Mail und Telefon bleibe bestehen, so dass man auch Verwaltungsvorlagen abarbeiten könne.

Für Helmut Kehlbreier, Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk IV (u.a. Borbeck) stehen derzeit ebenfalls keine Entscheidungen an. „Wir befinden uns zwangsweise in der Ruhepause, auch alle Ortstermine sind ja abgesagt.“