Das war 2019 im Essener Süden: Abschiede und Neuanfänge

Januar

Die Montagskonzerte von Kultgastronom Hannes Schmitz ziehen von Rüttenscheid nach Stadtwald um – und finden jetzt immer dienstags statt. – Auf der Steeler Straße beginnen die Vorarbeiten für den Umbau der Haltestelle Parkfriedhof. – Die städtische Grün-Annahmestelle in Rellinghausen schließt. – Die viel kritisierten Pläne für das Gelände der alten Schule an der Kunstwerkerstraße liegen aus.

Februar

Die Stadt gibt die Flüchtlingsunterkunft Klinkestraße auf, 110 Flüchtlinge werden kurzfristig auf andere Häuser verteilt. – Endspurt beim Bau des Wohn- und Geschäftszentrums an der Bredeneyer Straße. – Für die Kanalarbeiten der Stadtwerke auf der Ruhrallee fallen Bäume. – Die Jugendberufshilfe eröffnet in Bergerhausen ihr erstes Geschäft. – Für das Osterfeuer auf dem Schürmannhof in Bergerhausen gibt es wegen Beschwerden der Nachbarn erneut keine Genehmigung.

Die Stadt hat im Februar die Flüchtlingsunterkunft an der Klinkestraße in Bergerhausen aufgegeben. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

März

Der Rat beschließt den Verkauf des Bredeneyer Rathauses an eine Unternehmerfamilie aus dem Stadtteil. – Die Haarzopfer Kultbude „Bei Mampf-Fred“ erlebt einen Betreiberwechsel. – Das Bredeneyer Grashof-Gymnasium freut sich über eine Verdopplung der Anmeldezahlen. – Der Bürgerverein Haarzopf will den Bürgerpark durch Feste beleben und setzt sich für den Bau von preiswerten Wohnungen im Stadtteil ein. – Ehrenamtliche leiten die katholische Gemeinde Zur Heiligen Familie jetzt auch offiziell.

April

In Haarzopf werden die historischen Touren wiederbelebt. – In Bergerhausen geht das Projekt „Zwischen Arbeit und Ruhestand“ an den Start. – Essens dienstältester Schiedsmann beginnt in Stadtwald seine achte Amtszeit. – In St. Michael am Wasserturm nimmt die Gemeinde Abschied von ihrer Kirche. – Die Rellinghauser Ardeyschule legt Pläne für eine Mehrzweckhalle vor. – Die Margarethe-Krupp-Stiftung eröffnet einen Fitness-Parcours für Erwachsene. – Das neue evangelische Gemeindehaus in Rellinghausen nimmt Gestalt an, auf dem Gelände des alten Gemeindehauses will eine Genossenschaft ein Wohnhaus bauen.

Die Stadtwerke verlegen im Wolfsbachtal in Bredeney neue Kanalrohre. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Mai

Die Stadtwerke verlegen im Bredeneyer Wolfsbachtal Kanalrohre und investieren 20 Millionen Euro. – Auf der Frankenstraße vom Stadtwaldplatz bis Berenberger Mark sollen neue Radwege entstehen. – Eine Autowerkstatt von der Margarethenhöhe muss sich nach über 70 Jahren eine neue Bleibe suchen. – Das Kunsthaus in Rellinghausen will einen neuen Veranstaltungsraum einrichten. – An der Übergangslösung für die Zeit zwischen Abriss und Neueröffnung der Kita Erikapfad gibt es Kritik von Stadtteil-Politikern.

Juni

Für die Fulerumer Streuobstwiese gründet sich ein Verein, der sich um Bildung und Naturschutz kümmern will. – Unweit des alten Standorts in Rellinghausen eröffnet die Stadt eine neue Annahmestelle für Grünschnitt. – Die Ruhrbahn will an der Haltestelle Parkfriedhof eine Mobilstation für Räder, Taxen und Car-Sharing schaffen. – Die Reichsadler-Apotheke in Rellinghausen feiert 150-Jähriges. – Bredeneyer Bürger feiern großes Familienfest. – An der Raadter Straße entstehen Pavillons für Haarzopfer Schüler.

Juli

Der Verein Freie Alternative Schule will die alte Kunstwerkerschule in Bergerhausen nutzen, kommt aber mit seinem Konzept wohl zu spät. – Die Stadtwerke präsentieren ihr ökologisches Vorzeigeprojekt am Mühlenbach in Bredeney. – Der Sportverein Fortuna Bredeney wird 100. – Ein Asbestfund in einer Schule auf der Margarethenhöhe beunruhigt Eltern. – Die Arbeiten an der Rellinghauser Brücke verzögern sich weiter. – Das Restaurant Haus Haarzopf schließt überraschend.

Das Schlagerfest „Schlager trifft Pop" lockt viele Menschen auf die Margarethenhöhe. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

August

Pfarrer Wolfgang Blöcker verlässt Bergerhausen. – Bürger trauern um einen Huttroper Obdachlosen. – Der TC Schellenberg wird 90. – Das Integrationsmodell baut in Haarzopf ein neues Zuhause für Behinderte. – Auf der Margarethenhöhe feiern Schlagerfans eine große Party. – Bürger kämpft seit Jahren für einen Aufzug am Bahnhof Stadtwald. – Nach Hausverkauf droht der Stadtteilbibliothek Huttrop der Umzug. – Der Bürgerverein Haarzopf gibt dem Sommerfest einen neuen Anstrich. – Haarzopfer Bürger diskutieren über neue Wohnbauflächen.

September

Die evangelische Gemeinde Rellinghausen weiht ihr neues Gemeindezentrum ein. – Das Integrationsmodell übernimmt das evangelische Gemeindezentrum Billebrinkhöhe in Bergerhausen. – Die Asphaltarbeiten auf der Hatzper Brücke in Haarzopf sind abgeschlossen. – Der Bredeneyer Schüler Richard Oschmann nimmt mit einem selbst komponierten Lied an einer Casting-Show teil, das Ergebnis gibt es 2020. – Die Jugendkantorei an der Auferstehungskirche wird 70. – Die aufwändige Sanierung des Haarzopfer Glockenturms geht zu Ende. – Eine neue Bürgerinitiative kämpft für Haarzopfer Freiflächen. – Der Rat beschließt den Abbruch der alten Schule an der Hatzper Straße für einen Schul- und Kita-Neubau.

Jörn Benzinger aus Haarzopf hat die Bürgerinitiative mitgegründet, die gegen die Bebauung von Freiflächen kämpft. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Oktober

Haarzopfer planen eine Demo gegen die Bebauung von Freiflächen. – Der Förderverein für das Wildgatter im Heissiwald wird 25. – Der 16-jährige Jonas Westerteicher aus Bergerhausen startet zu Segeltörn über den Atlantik. – Die Steag-Großbaustelle in Huttrop beginnt. – Edeka eröffnet den neuen Markt in Bredeney. – Für den Radweg an der Frankenstraße werden Fahrspuren entfallen. – Ältere Bürger sehen nach der Schließung des Edeka-Marktes am Stadtwaldplatz ihre Versorgung gefährdet. – Die Naturfreunde wollen marodes Haus in Fulerum sanieren, die Stadt plant dagegen den Abriss. – Letzte Vorbereitungen laufen für die Fusion der evangelischen Gemeinden Bredeney und Margarethenhöhe.

November

Die Universitätsmedizin richtet eine Tagespflege für Kinder und Senioren in Haarzopf ein. – Die erste historische Nachtwanderung in Rellinghausen startet. – Gute Nachrichten aus der Elsa-Brändström-Realschule: Der Anbau ist fertig und Lehrerin Christina Ruth Hammerström erhält den Deutschen Lehrerpreis. – Für die Erneuerung des Turms und die Sanierung von St. Hubertus stehen Gelder in Millionenhöhe zur Verfügung. – Die katholische Pax-Christi-Kirche in Bergerhausen wird unter Denkmalschutz gestellt.

Dezember

Die evangelische Gemeinde Haarzopf vergibt nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr wieder Eintrittskarten für die Weihnachtsgottesdienste. – Ein Haarzopfer Teilzeitlandwirt schreibt eine Krimi über seine Schafe. – Der Bürgerverein Moltkeviertel erinnert an den Stadtplaner Robert Schmidt, der vor 150 Jahren geboren wurde. – Anwohner eines Restaurant in Huttrop beklagen sich über nächtlichen Partylärm. – Voltigierer vom Stadtwaldplatz holen Förderpreis. – Die Polizeiwache soll von der Margarethenhöhe nach Huttrop ziehen. – Der Bürgerbus Haarzopf fährt bald nach Schuir. – Der Edeka-Markt auf der neuen Margarethenhöhe schließt.