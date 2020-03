Auf eine deutliche Verbesserung in Sachen ärztlicher Versorgung können die Bewohner der Margarethenhöhe in absehbarer Zeit hoffen, erklärt Michael Flachmann, Vorstand der Margarethe-Krupp-Stiftung (MKS). Drei Allgemeinmediziner werden künftig in einer großen gemeinsamen Praxis an der Adresse Hoher Weg 25 tätig sein. Das Haus muss aber erst umgebaut werden.

„Wir warten auf die Baugenehmigung, dann kann der Umbau losgehen“, sagt Michael Flachmann. Die neuen Räumlichkeiten seien barrierefrei und so auch für gehbehinderte Patienten gut zu erreichen. Auch die Vertretungssituation verbessere sich in Zukunft deutlich. Insgesamt gebe es im Stadtteil die Hausärzte, die ihre Aktivitäten jetzt bündelten, eine weitere Ärztin, eine Orthopädin und zwei Zahnärzte, so Flachmann.

Bisherige Räumlichkeiten sind zu klein geworden

Die Mitglieder der neuen Gemeinschaftspraxis seien auch bisher gemeinsam an der Sommerburgstraße tätig, allerdings seien die bisherigen Räumlichkeiten in einer Wohnung zu klein geworden. Für die Ärzte sei es deshalb ein Glücksfall, dass die Sparkasse nach 60 Jahren Ende 2018 ihre Filiale am Hohen Weg geschlossen habe.https://www.waz.de/staedte/essen/sued/margarethe-krupp-stiftung-setzt-auf-mehr-service-fuer-mieter-id211385103.html

Seitdem haben Anwohner das Gefühl, in dem Haus herrsche Stillstand. Doch die Ärzte und die Margarethe-Krupp-Stiftung arbeiten seit über einem Jahr an einem Konzept zur Umgestaltung der Immobilie in eine Arztpraxis. Wichtig sei, die Arbeitsabläufe an die Patientenbedürfnisse anzupassen. MKS-Prokurist Jochen Biefang war es wichtig, dass die künftige Nutzung der Immobilie „die Bewohner des Stadtteils weiter nach vorne bringt“.

In den neuen Räumen sollen mehr Laboruntersuchungen durchgeführt werden

So sollen im Erdgeschoss neben dem Empfang und dem Wartebereich auch ein Ultraschallzimmer, ein Behandlungszimmer und zwei Verbandszimmer entstehen – alle barrierefrei erreichbar, was bisher nicht der Fall sei. Im Obergeschoss sollen zwei weitere Behandlungs- und Verbandsräume eingerichtet werden. Im Untergeschoss könne das bisher sehr kleine Labor erweitert und ein Blutabnahmezimmer eingerichtet werden. Dadurch sei die Praxis künftig in der Lage, mehr Laboruntersuchungen durchzuführen.

Das Haus an der Straße Hoher Weg, in dem sich früher die Sparkasse befand, muss noch grundlegend für die Gemeinschaftspraxis umgebaut werden. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

„Mit den sieben Behandlungszimmern haben wir deutlich mehr Möglichkeiten und können die bisher nicht gegebene Barrierefreiheit garantieren“, freut sich Allgemeinmediziner Christian Schilf, der seit September 2017 zum Praxisteam gehört. Neben den räumlichen Veränderungen gebe es auch personelle Veränderungen in der medizinischen Versorgung. Bereits im März 2019 war Dr. Günter Wolkewitz in den Ruhestand gegangen. Seine Praxis an der Sommerburgstraße 141 habe das Praxisteam zusätzlich übernommen.

Ärzte freuen sich auf die Zusammenarbeit

Doch zum Jahresende werde auch Dr. Oscar Pfeiffer von der Gemeinschaftspraxis in Pension gehen, der den Umzug aber noch unterstütze. Die medizinische Versorgung des Stadtteils liege dann in den Händen des Ärzteteams Muna Abdullah, Benedikt Thieltges und Christian Schilf sowie ihrer Kollegin Dr. Jolanta Gladys, die ihre Praxis nur wenige Meter weiter am Stillen Weg hat. Christian Schilf (45) schaut positiv in die Zukunft: „Wir freuen uns auf unsere neuen Räumlichkeiten und Möglichkeiten sowie die Zusammenarbeit und Nachbarschaft mit Dr. Gladys.“

Essen Aktuell arbeiten in der Praxis vier Ärzte zusammen Mit der Einrichtung eines Fitness-Parcours auf der neue Margarethenhöhe hat die Margarethe-Krupp-Stiftung den Bewohnern einen Anreiz gegeben, in Bewegung zu bleiben. In der hausärztliche Gemeinschaftspraxis Margarethenhöhe arbeiten aktuell vier Fachärzte für Allgemeinmedizin. Die Praxis an der Sommerburgstraße 34 ist unter 0201 / 71 44 44 erreichbar.

Auch Stiftungsvorstand Michael Flachmann ist zufrieden: „Wir sind sehr erfreut, die medizinische Versorgung mit den beiden Praxen für die Zukunft gesichert zu haben.“ Die Praxisräume an der Sommerburgstraße sollen dann wieder als Wohnungen genutzt werden.

Alle Beteiligten warten auf die Baugenehmigung

Bis die Anwohner einen Baufortschritt wahrnehmen, kann es noch etwas dauern. „Der von uns eingereichte Bauantrag liegt aktuell zur Genehmigung bei der Stadt. Erst danach können wir mit den Ausschreibungen und Umbauarbeiten beginnen“, erklärt Jochen Biefang. Diese kosten den Vermieter nach eigener Rechnung rund 500.000 Euro.

Im Dachgeschoss des Gebäudes sei schon vor einigen Wochen der Förderverein der Grundschule an der Waldlehne eingezogen. „Die dortige Wohnung haben wir zu Büros umgebaut“, berichtet Michael Flachmann. Der Förderverein verwalte die komplette Acht-bis-Eins-Betreuung. Die Grundschule konnte aber keine geeigneten Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.