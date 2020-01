Essener Sportverein für Handballprojekt ausgezeichnet

In Essen-Haarzopf ist Handball nicht nur zu EM-Zeiten angesagt: Das Engagement des SuS Haarzopf in Sachen Jugendhandball wird jetzt belohnt. Der Deutsche Handballbund zeichnet den Verein im Rahmen eines bundesweiten Wettbewerbs für das beste Kooperationsmodell zwischen Verein und Ganztagsschule für „nachhaltige Jugendarbeit“ aus.

Die Auszeichnung für vorbildliche Kooperation zwischen Schulen und Handballvereinen wird vom Deutschen Handballbund und dem Freundeskreis des Deutschen Handballs vergeben. Zahlreiche Bewerbungen seien für die verschiedenen Kategorien eingegangen. Prämiert werden dabei das beste Gesamtkonzept sowie die Kooperationsmodelle „Grundschule – Verein“, „Weiterführende Schule – Verein“ und „Ganztagsschule – Verein“.

Drei Grundschulen aus der Umgebung kooperieren mit dem Verein

In letztgenannter Kategorie konnte sich der SuS Haarzopf durchsetzen, der sich seit 2007 im Bereich offener Ganztag an der Grundschule Haarzopf, seit 2011 an der Meisenburgschule in Bredeney und seit 2017 an der Schule an der Waldlehne auf der Margarethenhöhe engagiert.

Essen SuS Haarzopf erhält 750 Euro für den ersten Platz Für den ersten Platz im Wettbewerb erhält der SuS Haarzopf 750 Euro für die Jugendarbeit. Auf Platz zwei landeten fünf weitere Vereine aus ganz Deutschland, die ebenfalls Konzepte eingereicht hatten, die bei der Jury gut ankamen.

In der Begründung für die Auszeichnung heißt es, der SuS Haarzopf 1924 zeichne sich durch eine hervorragende kontinuierliche Jugendarbeit in den Schulen der Umgebung aus. Durch die Netzwerkbildung und die einzelnen Kooperationen zu den Schulen habe in den vergangenen Jahren nachweislich ein starker Zuwachs an Mitgliedern verbucht werden können. Deshalb könne von einer nachhaltigen Jugendarbeit gesprochen werden.

SuS Haarzopf hat jetzt wieder über 100 Nachwuchsspieler im Verein

„Bei allen Bewerbungen stand die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt. Sie dienen anderen Vereinen als Beispiele, wie eine Kooperation nachhaltig gestaltet werden und somit zur Förderung des Handballs beitragen kann. Es ist schön zu sehen, wie viel Engagement und Herzblut in die vielen Projekte gesteckt werden“, so Georg Clarke, DHB-Vizepräsident Jugend und Vorsitzender der DHB-Jugendkommission, in der Begründung für den Preis.

Seit Jahren engagiert sich der SuS Haarzopf in Sachen Mädchenhandball. Foto: SuS Haarzopf

Laut Hans Zilles, Jugendwart des SuS Haarzopf, gehe es bei den Bemühungen des Vereins speziell um die Förderung von Mädchen im Handballsport, aber auch darum, bei Mädchen wie Jungen die Begeisterung für den Sport zu wecken. Durch die Zusammenführung der Vereinsarbeit mit den Arbeitsgemeinschaften an den Schulen sei die Handballjugend des SuS Haarzopf wieder erstanden und habe inzwischen über 100 Spielerinnen und Spieler.

Die Begeisterung für den Handballsport sei laut Hans Zilles 2007 neu entfacht worden, als Deutschland Handball-Weltmeister wurde. Die Idee zur Zusammenarbeit vom SuS Haarzopf mit den Schulen habe der damalige Schulleiter der Grundschule Haarzopf an der Raadter Straße gehabt. Die AG im Rahmen des offenen Ganztags trainierte in der Halle am Föhrenweg in Haarzopf – der Heimat des SuS Haarzopf. Schon bald seien Kinder dieser AG als F-Jugend bei einem Mini-Turnier aufgelaufen. In der Saison 2008/09 habe wieder eine Mannschaft in der E-Staffel des Kreises gespielt. 2009/10 folgte eine weitere in der D-Staffel, gemischt mit einigen Mädchen.

Kooperation mit den Schulen ist seit Jahren erfolgreich

Der Erfolg der Kooperation zwischen Schulen und Verein sei nicht zu übersehen. „2007 gab es bei uns keine Kinder und Jugendlichen, die Handball spielten. Inzwischen sind es über 100, davon 50 Mädchen“, freut sich Jugendwart Hans Zilles. Im Bereich offene Ganztagsschule spielen 20 Mädchen und 14 Jungen.

„Als wir die Zusammenarbeit auf die Schule an der Waldlehne ausgedehnt haben, gab es die Überlegung, dass der Tusem die Jungen in Sachen Handball fördert, aber auch die Mädchen zum Zuge kommen sollen“, so Zilles. Die Gruppen im offenen Ganztag seien genau deshalb auch nach Jungen und Mädchen getrennt.