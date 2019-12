Förderverein für Kirche in Essen-Haarzopf löst sich auf

Der Förderverein zum Erhalt der Kirche St. Maria Königin in Essen-Haarzopf und des dazu gehörigen Gemeindesaals hat sich aufgelöst. Für die Katholiken in Haarzopf, die ihre Kirche teils selbst mit aufgebaut und für ihren Fortbestand jahrelang Geld gesammelt hatten, geht damit auch formell eine Ära zu Ende – und das schmerzt, wie der ehemalige zweite Vorsitzende des Fördervereins, Josef Ostermann, deutlich macht.

Die kleine Kirche an der Eststraße/Neulengrund in der Nähe des Flughafens Essen-Mülheim war Ende 2012 geschlossen und Anfang 2017 abgerissen worden. Auf dem ehemaligen Kirchengrundstück hat die Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft 14 Doppelhaushälften und einen Kindergarten für den Kita-Zweckverband im Bistum Essen gebaut.

Der Abriss der Kirche St. Maria Königin Anfang 2017 war für die Haarzopfer Katholiken eine sehr schmerzliche Erfahrung. Foto: Herbert Höltgen / FUNKE Foto Services

Durch die Auflösung des Fördervereins sind offenbar noch einmal alte, nicht verheilte Wunden aufgerissen worden: „Mit dem Verlust der Kirche ist nicht nur ein geistlicher Mittelpunkt verloren gegangen, der Stadtteil hat auch eine soziale Klammer verloren“, so Josef Ostermann.

Fünf Jahre konnte der Förderverein viel helfen

Im Zuge der Strukturreform im Bistum Essen war die Kirche St. Maria Königin zur „weiteren Kirche“ deklariert worden und hatte keine finanziellen Mittel mehr erhalten. Der damalige Pastor Hans Johanni habe 2007 angeregt, einen Förderverein zu gründen, um Kirche und Gemeindehaus erhalten zu können. Fünf Jahre habe das gut funktioniert, so Josef Ostermann. Er ist davon überzeugt, dass mit Hilfe des Fördervereins die Kirche auch weiter hätte existieren können.

Kirchenvorstand hatte den Verkauf der kirchlichen Immobilien beschlossen

Doch es sei anders gekommen: Anfang 2012 habe der Kirchenvorstand der Pfarrei St. Ludgerus beschlossen, die kirchlichen Immobilien zu verkaufen und damit einer anderen Nutzung zuzuführen – in diesem Fall für den Neubau von Wohnraum und einer Kita. „Damit war der Zweck des Fördervereins nicht mehr gegeben, es wurden keine Gelder mehr angenommen“, so Ostermann. Besonders schmerzlich sei dieser Beschluss für die Gläubigen gewesen, die durch große und kleine Spenden zur Ausgestaltung der Kirche beigetragen hätten.

Der Künstler Hermann Gottfried habe Fenster für die kleine Kirche entworfen, von denen einige beim Abbruch in letzter Minute hätten gerettet werden können. Die seien mühsam ausgebaut und an verdiente Familien weitergegeben worden. „Drei dieser Fenster, illuminiert, schmücken heute den Eingang der Kita und erinnern an die verlorene Kirche“, so Josef Ostermann. Auch Bronzekunst von Joseph Krautwald habe man damals mit Mitteln des Fördervereins anschaffen können.

Bemühungen um den Erhalt der Kirche seien gescheitert

Alle Bemühungen, die Kirche zu retten, seien gescheitert: Das Gelände sei kein Landschaftsschutzgebiet, angeblich gesichtete Fledermäuse hätten sich nicht nachweisen lassen und auch die Bemühungen, die Kirche unter Denkmalschutz zu stellen, seien fehlgeschlagen. Auch ein Brief an Bischof Franz-Josef Overbeck, von 74 Gemeindemitgliedern unterzeichnet, habe nichts genützt.

Essen St. Maria Königin wurde 1961 in Haarzopf erbaut Die Kirche St. Maria Königin war 1961 erbaut worden, rund 600 Katholiken gehörten dazu. Seit Anfang 2009 hätten die rund 150 Mitglieder des 2007 gegründeten Fördervereins jährlich 24.000 Euro an die Großpfarrei St. Ludgerus in Werden überwiesen und damit die kompletten Kosten für das kleine Gotteshaus getragen, wie Josef Ostermann vor der Schließung der Kirche 2012 erklärt hatte.

Für den engagierten Katholiken Josef Ostermann ist der Verlust der Kirche noch immer schmerzhaft – und die jetzt erfolgte Auflösung des Fördervereins ein weiterer Nadelstich.

Die Wohnhäuser sind bezogen und die Kita ist eröffnet

Heute erinnert an der Eststraße/Neulengrund nur noch wenig an die Kirchennutzung. Die 14 Doppelhaushälften seien im ersten Halbjahr dieses Jahres an ihre neuen Besitzer übergeben worden. Es sei also das erste Weihnachtsfest im neuen Eigenheim, so Kira Limbrock, Sprecherin der Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft.

Die neue dreizügige Kita, die weiter den Namen St. Maria Königin trägt, sei im August eröffnet worden. Der Interimsbau, in dem die Kindergartenkinder während der zweijährigen Bauphase untergebracht gewesen seien, werde als zusätzliche zweizügige Kita für weitere 36 Monate erhalten bleiben.