Essen-Rellinghausen. Die Arbeiten an der Rellinghauser Brücke in Essen sollten bereits 2017 abgeschlossen sein. Neuer Termin für die Fertigstellung ist Anfang 2020.

Sanierung von Essener Brücke geht in die Endphase

Der Geh- und Radweg der Grugatrasse wird in Essen-Rellinghausen vom 13. bis 27. Januar zeitweise gesperrt, teilt die Stadt mit. Die Sperrung hängt mit den Arbeiten an der Rellinghauser Brücke zusammen, die den Radweg überspannt. Das marode Bauwerk sollte eigentlich bereits Ende 2017 fertig saniert sein – die Arbeiten sind aber noch immer nicht abgeschlossen.

Der Termin wurde dann zunächst auf Anfang 2018 verschoben. Mitte vergangenen Jahres versprach die Stadt, dass die Brücke zum Jahresende endgültig fertiggestellt sein werde. Im November hatte die Stadt dann angekündigt, dass die Arbeiten Anfang 2020 abgeschlossen würden, da noch Arbeiten wie das Abdichten der Fahrbahn, die Verfüllung der Baugruben, Asphaltarbeiten und das Anbringen von Geländern erfolgen müssten.

Essen Die Rellinghauser Brücke war durch Anlieferverkehr belastet Die Rellinghauser Brücke war auch durch den Anlieferverkehr für das nahe gelegene Industriegebiet und einen Discounter in den letzten Jahren in Mitleidenschaft gezogen worden. Während der Brückenarbeiten eröffnete ein zweiter Discounter an der Eisenbahnstraße.

Ab dem 13. Januar soll jetzt laut Ankündigung der Stadt immerhin das Stahlgerüst unterhalb der Brücke abgebaut werden. Fachwerkträger aus Stahl sollen zwischen den beiden Widerlagerwänden unterhalb der neuen Brückenplatte eingebaut werden, um die neue Brücke standfest zu machen. Anwohner, Autofahrer und Geschäftsleute im Umfeld sehnen seit Jahren ein Ende der Baustelle herbei. Für die einen ist sie nur nervig, für die anderen – wie einen Kioskbetreiber im Baustellenbereich – sogar existenzbedrohend.

Die Arbeiten an der Rellinghauser Brücke hatten im März 2017 begonnen und sollten eigentlich Ende 2017 abgeschlossen sein. Autofahrer können seit Jahren den Baustellenbereich an der Rellinghauser/Eisenbahnstraße nur in eine Richtung befahren – nämlich aus Bergerhausen kommend in Richtung Frankenstraße.

In Richtung Bergerhausen müssen sie seit langem erhebliche Umwege in Kauf nehmen, was bei den Bergerhauser Kaufleuten bereits zu erheblichen Umsatzrückgängen beitragen habe, wie diese berichteten. Die geplante Bauzeit habe sich verdreifacht, die Kosten seien von knapp einer Million Euro auf deutlich über zwei Millionen Euro angestiegen.

Von Bergerhausen in Richtung Frankenstraße in Rellinghausen läuft der Verkehr auf der Rellinghauser Brücke. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Um die wichtige Verbindung zwischen Bergerhausen und Rellinghausen nicht gänzlich zu durchtrennen, hatte man sich gegen einen kompletten Abriss der Brücke entschieden, der auch eine vollständige Sperrung der Straße bedeutet hätte. So wurde die Brücke halbseitig abgetragen, der Verkehr konnte währenddessen wenigstens in eine Richtung weiterfließen.

Statt ein ganz neues Brückenbauwerk zu errichten, wie es bei der Kampmannbrücke zwischen Kupferdreh und Heisingen geschehen ist, entschied man sich, bei der Rellinghauser Brücke nur die Brückenplatte zu erneuern und die tragenden Pfeiler zu verstärken.

Beim Bauprojekt an der Rellinghauser Straße kam es dann aber aus diversen Gründen zu Verzögerungen: Die Arbeiten der Stadt mussten aufwendig mit den Stadtwerken und der Ruhrbahn koordiniert werden. Zusätzlich wurde intensiv nach Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg gebohrt, obwohl die Brücke bereits 1923 erbaut und im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört worden war. Aufgrund des harten Gesteins im Boden musste ein Spezialbohrer eingesetzt werden, der eigens bestellt werden musste und der erst nach einer längeren Wartezeit eintraf.

Auch die Gleise für die Straßenbahn müssen neu verlegt werden

Wenn die Brücke irgendwann wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden kann, müssen dann die Gleise der Ruhrbahn neu verlegt werden. Während der Bauarbeiten fährt die Linie 105 nämlich nur bis zur Haltestelle Schnabelstraße und dann wieder zurück. Das soll sich nach Abschluss der Arbeiten wieder ändern.