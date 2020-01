SPD Essen-Haarzopf: Flächendiskussion bleibt zentrales Thema

Von der oft zitierten Politikverdrossenheit sei in Essen-Haarzopf und Fulerum keine Spur. Das finden jedenfalls Mathias Collet, Vorsitzender der SPD Haarzopf-Fulerum, und seine beiden Stellvertreter Jutta Krämer und Philipp Rosenau. Sie erinnern dabei an die gut besuchten Veranstaltungen zum Thema Freiflächen und Bebauung, die das vergangene Jahr im Stadtteil geprägt haben.

Der Erhalt der Freiflächen in Essen-Haarzopf bleibt auch 2020 wichtiges Thema

„Der Erhalt der Freiflächen bleibt in Haarzopf und Fulerum auch in diesem Jahr zentrales Thema“, sagt der Ortsvereinsvorsitzende Mathias Collet. Die Erfahrung habe gezeigt, dass die Bürger in Haarzopf sehr aufmerksam, gut informiert und sensibel seien, wenn die Grünflächen, die den Charakter des Stadtteils prägen und entscheidend zu seiner Beliebtheit beitragen würden, in Gefahr seien. Nicht zum ersten Mal habe sich im vergangenen Jahr eine Bürgerinitiative zum Erhalt der Freiflächen gegründet.

Auf großes Interesse stieß im November 2019 die Demo in Haarzopf zum Erhalt der Grünflächen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

„Es ist nicht so, dass die Bürger hier im Prinzip gegen Neubauten sind, es kommt aber darauf an, wo und wie“, meint Philipp Rosenau, der auch im Vorstand des Bürgervereins Haarzopf-Fulerum aktiv ist und – wenn der Parteitag am 25. Januar zustimmt – für den Rat kandidieren will.

Baulücken sollen geschlossen werden

„Es gibt hier noch etliche Baulücken, die man erstmal schließen könnte, bevor man die Grünflächen antastet“, so Rosenau. Baulücken gebe es zum Beispiel an der Hatzper Straße, hinter der Kreuzung Erbach in Richtung Mülheim und auf der Humboldtstraße zwischen Fulerumer Straße und Kreisverkehr.

Auch das Gelände an der Humboldtstraße hinter dem evangelischen Gemeindezentrum Fulerum, das der Thelen-Gruppe gehöre, sei für Wohnbebauung durchaus geeignet. „Das ist seit Jahren geplant, aber noch tut sich dort nichts“, so Mathias Collet.

Ähnliches gelte auch für das Gelände an der Straße Auf’m Bögel, wo die Stadt die ehemaligen Flüchtlingshäuser aufgegeben hat. Auf einem der dortigen Grundstücke baue das Integrationsmodell Wohnungen für Behinderte, auf den angrenzenden Grundstücken passiere aktuell noch nichts, kritisiert Philipp Rosenau. „Es gibt zwei Ratsbeschlüsse, dass dort seniorengerechtes Wohnen oder Mehrgenerationenwohnen entstehen soll“, sagt Rosenau. Es sei bedauerlich, dass dort bisher nichts passiere und die Stadt bei der Vermarktung offenbar nicht recht vorankomme.

Mehrere Flächen im Stadtteil wären für Wohnungsbau geeignet

In Sachen Bebauung seien auch Art und Anzahl der geplanten Häuser entscheidend, zum Beispiel bei dem Areal an der Raadter Straße/Eststraße, so sich früher eine Baumschule und eine Tennisanlage befunden hätten. „Bis zu 180 Wohneinheiten sind für uns dort nicht denkbar“, so Philipp Rosenau. Wenn man dort baue, müsse man auch die Infrastruktur im Blick haben und zum Beispiel eine Kita bauen.

Wichtig sei, nicht weiter hochpreisige Eigentumswohnungen zu bauen, sondern auch öffentlich geförderte preiswerte Wohnungen. „Die könnten sich dann auch ältere Menschen leisten, die sich kleiner setzen wollen, aber derzeit nichts Geeignetes in ihrer gewohnten Umgebung fänden. Dass es den Bedarf gebe, wisse man unter anderem aus der Auswertung von Fragebögen, die der SPD-Ortsverein jeweils bei seinem Kinder- und Familienfest im Sommer auslege. „Die Stadt wäre gut beraten, bei der Bebauung von Flächen nicht immer auf den höchsten finanziellen Ertrag, sondern auf das beste Konzept zu schauen, wie es in anderen Städten längst üblich ist“, so der Vorsitzende.

Essen Nominierung erfolgt auf dem Parteitag am 25. Januar Die Entscheidung über die offizielle Nominierung der SPD-Kandidaten für die Kommunalwahl im September fällt beim Parteitag am 25. Januar. Während Philipp Rosenau für den Rat kandidieren will, möchte Jutta Krämer erneut in die Bezirksvertretung III einziehen. Da es bislang keine Gegenkandidaten gibt, sind beide optimistisch, dass sie nominiert werden.

Mathias Collet ist seit 2002 Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Haarzopf-Fulerum. Er beobachtet die Entwicklung vor Ort seit langem und sieht die Ursache für Verzögerungen und Fehlplanungen bei der Stadt teils auch in der dortigen Personalnot. Teils lägen offenbar keine aktuellen Bedarfszahlen dort vor, sagt Mathias Collet und verweist auf die Planung für die neue Haarzopfer Grundschule. Die sei ursprünglich nur zweizügig geplant gewesen. „Als wir als SPD damals für Dreizügigkeit plädierten, gab es Widerspruch. Heute wissen wir, dass selbst das zu wenig war“, so Collet.

Schulfiliale entsteht an der Hatzper Straße

Eine Lösung für den Mangel an Schulplätzen habe man mit dem Neubau einer Dependance auf dem früheren Schulgelände an der Hatzper Straße ja inzwischen gefunden. „Der Neubau soll allerdings erst zum Schuljahresbeginn 2025/2026 fertig sein“, so Philipp Rosenau. Bis dahin sollten die Schüler in Modulen untergebracht werden, die später nach Fertigstellung des Schulgebäudes als Kita-Räume genutzt werden könnten.

Gelöst sei mit dem Ausbau der Kreuzung Erbach das Verkehrsproblem, finden die drei SPD-Politiker. In Sachen Nahverkehr sei man froh, dass es mit der Buslinie 130 vom Friedhof Mülheim eine Verbindung zum Rhein-Ruhr-Zentrum gebe. „Schade ist allerdings, dass es jetzt nur noch die Linie 145, die bis Heisingen geht, als Verbindung in die Innenstadt gibt. Die Linie 147, die bis Kray fuhr, ist entfallen“, so Philipp Rosenau.