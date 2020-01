Essen Stücke der Jugendlichen werden im Mai und Juni aufgeführt

Die Premiere von „Meins und Deins“ der Franz-Sales-Förderschule und der Erich-Kästner-Gesamtschule findet am Mittwoch, 24. Juni, 17.30 Uhr, in der Casa des Schauspiels Essen statt. Eine weitere Aufführung gibt es am Donnerstag, 25. Juni, 10.30 Uhr.

Das Stück „Das Meer“ der Schule am Steeler Tor und der Gesamtschule Nord feiert am Dienstag, 19. Mai, 17 Uhr, Premiere im Rüttenscheider Katakomben-Theater, eine weitere Aufführung folgt am Mittwoch, 20. Mai, 10.30 Uhr.