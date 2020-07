Essen. Wie viele Essener sind aktuell nachweislich an Corona erkrankt, wie viele wieder genesen, wie viele in Quarantäne. Die Corona-Lage in Essen.

Inzwischen wurden mehr als 1000 Essener nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Wochen, in denen die Zahl der Angesteckten schnell stieg, sind in Essen schon seit geraumer Zeit vorbei. Seither bewegt sich die Zahl der aktuell nachweislich Infizierten an den meisten Tagen in einem Korridor zwischen 50 und 70 Personen. Bei 42 Neuinfektionen pro Tag wäre die kritische Marke erreicht und die Stadt müsste wieder strengere Kontakt- und Ladenöffnungsverbote erlassen. Davon ist die Stadt weit entfernt.

In der Landeserstaufnahmeeinrichtung (EAE) Overhammshof in Fischlaken gibt es aktuell insgesamt vier positive Corona-Fälle. Ein neu aufgenommener Flüchtling musste aufgrund einer Vorerkrankung stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Bei einem entsprechenden Routine-Screening ist in der Klinik am Freitag (17.07.) das Coronavirus nachgewiesen worden.

Zusätzlich wurden auf Anweisung des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (MKFFI) seit dieser Woche alle Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung auf das Coronavirus getestet. Die ersten Ergebnisse aus diesem aktuell noch nicht abgeschlossenen Screening ergaben bisher drei weitere positive Fälle. Weitere Ergebnisse stehen noch aus.

An dieser Stelle veröffentlichen wir den aktuellen Stand der Corona-Infektionen in Essen.

(In Klammern die letzte verfügbare Zahl, in der Regel vom Vortag)

Bestätigte Infektionen gesamt: 1.083 (1.075)Davon wieder genesen: 983 (975)

Verstorben: 41 (41)

Infektionen aktuell: 59 (59)

Neuerkrankungen 14. Juli bis 20. Juli: 46 (6,5 pro Tag)

Beprobt: 21.421 (21.263)

Derzeit in Quarantäne: 164 (153)

Quelle: Stadt Essen

Stand: 21. Juli, 11.20 Uhr

