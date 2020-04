Täter nutzt nach Raubüberfall einen Bus als Fluchtfahrzeug

Essen. Nach einem Raubüberfall auf eine 31-Jährige in Altenessen-Süd ist der Täter mit einem Bus entkommen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Ein Unbekannter hat am Ostersonntag, 12. April, in Altenessen-Süd eine 31-Jährige beraubt und ist anschließend mit dem Bus geflüchtet.

Die Frau war gegen 20.40 Uhr auf der Hövelstraße/Ecke Nienhausenstraße unterwegs, als der unbekannte Mann sie überfiel. Er soll laut Polizei ein ungepflegtes Erscheinungsbild haben. Als er von der 31-Jährigen Geld forderte, gerieten sie in Streit, bei dem der Täter das Opfer schlug und ihm an den Haaren riss. Anschließend flüchtete der Mann in einen Bus der Linie 140 oder 170 in Richtung Ernestinenstraße.

Sprachschwierigkeiten bei der Aufnahme des Sachverhaltes

Wegen Sprachschwierigkeiten habe sich dann die Arbeit der Polizeibeamten als äußerst schwierig erwiesen, als diese den Sachverhalt mit Hilfe der leicht verletzten Frau haben aufnehmen wollen, berichtet die Polizei. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst lehnte die 31-Jährige ab. Den Beamten gelang es jedoch, die weinende und aufgelöste Frau zu beruhigen.

Eine Fahndung nach dem Täter im umliegenden Bereich verlief erfolglos. Beschrieben wird er wie folgt: Er soll ca. 1,75-1,80 Meter groß, etwa 35 Jahre alt sein, hatte schwarze Haare und einen Vollbart. Der Mann trug eine blaue Jeans und ein weißes T-Shirt.

Passanten, Nachbarn oder Fahrgäste des Busses, die einen Streit oder den Raubüberfall beobachtet haben, bittet die Polizei, sich zu melden: 0201/829-0.