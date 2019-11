Essen. 5000 Viertklässler müssen in Essen demnächst an einer weiterführenden Schule angemeldet werden. Diese werben mit vielen Aktionen - ein Überblick.

In rund 5000 Essener Haushalten muss im Frühjahr 2020 ein Kind an einer weiterführenden Schule angemeldet werden - an einer Gesamt-, Haupt-, Realschule oder an einem Gymnasium. Die weiterführenden Schulen machen mit Tagen der offenen Tür, Info-Abenden, Schnupperangeboten und Beratungsstunden auf ihr Angebot aufmerksam. Die Termine in Essen auf einen Blick, die noch kommen – einige Schulen haben ihren Tag der offenen Tür oder Info-Abende für Eltern bereits hinter sich.

Gymnasien

Burggymnasium, Innenstadt: Informationsabende für neue Fünftklässler: Mittwoch, 11. Dez., 21. Januar, jeweils 19 Uhr. Schnupperunterricht und individuelle Beratung nach Voranmeldung, 88480430.

Helmholtz-Gymnasium, Rüttenscheid: Tag der Offenen Tür am Samstag, 30. Nov., Info-Abend am 14. Januar, 19.30 Uhr.

Maria-Wächtler-Gymnasium, Rüttenscheid: Tag der Offenen Tür am Sa., 7. Dez., 9.30 bis 12.30 Uhr, Beratungscafé für Eltern am 31. Januar, 16 bis 18 Uhr.

Alfred-Krupp-Gymnasium, Frohnhausen: Informationsabend am Di., 10. Dez., 19 Uhr.

BMV-Gymnasium, Holsterhausen, Tag der offenen Tür am Sa., 30. Nov., 10 bis 14.30 Uhr, Info-Abend zum Thema Fremdsprachen am 4. Dez., 20 Uhr, Schnuppernachmittag für Viertklässler: 9. Januar, 14 Uhr.

Don-Bosco-Gymnasium, Borbeck, Tag der offenen Tür am Sa., 23. Nov.

Gymnasium Borbeck, Tag der offenen Tür am Sa., 7. Dez., 9 bis 13 Uhr, Wüstenhöferstr. 85. Schnuppertage für Grundschüler vom 13. bis 15. Januar, Anmeldung erforderlich unter 8877562. Info- und Beratungscafé für Grundschuleltern am 15. Jan., 15.30 Uhr.

Mädchengymnasium Borbeck, Tag der offenen Tür am Sa., 30. Nov., 10 bis 13.30 Uhr, Schnuppertag am Do., 5. Dez., Anmeldung unter 6850230; Schulführung am Mittwoch, 11. Dez., 18 Uhr, Treffpunkt Haupteingang

Gymnasium Nord-Ost: Tag der Offenen Tür am Sa., 23. Nov., 10 bis 13 Uhr, Info-Abend für Eltern am 15. Januar, 19 Uhr, Beratungsnachmittage jeden Dienstag im Januar und Februar von 16 bis 17 Uhr, Raum 18. Anmeldung per Mail: patrick.rodeck@schule.essen.de

Leibniz-Gymnasium, Altenessen: Tag der offenen Tür am Sa., 7. Dez., 10 Uhr. Info-Abend für Eltern am Do., 28. November, 18.30 Uhr, Stankeitstraße.

Gymnasium am Stoppenberg, Tag der offenen Tür am 18. Januar, 10 bis 13 Uhr.

Carl-Humann-Gymnasium, Steele, Info-Abend am Mittwoch, 27. November und am 27. Januar, 19 Uhr, Raum 008, Laurentiusweg 20.

Gymnasium an der Wolfskuhle, Freisenbruch, Tag der offenen Tür am Sa., 23. Nov., 9.30 bis 13 Uhr.

Gymnasium Überruhr: Schnupperunterricht für Viertklässler, Dienstag, 3. Dez., ab 9 Uhr. Anmeldung erforderlich unter buehlbecker@gymnasium-essen-ueberruhr.de.

Goethe-Gymnasium, Bredeney: Tag der offenen Tür am Sa., 30. November, 9 bis 13 Uhr. Schnuppernachmittage für Viertklässler im Orchester, der Theater-AG oder dem Schulchor, Anmeldung erforderlich unter 841170.

Grashof-Gymnasium, Bredeney: Tag der offenen Tür am Sa., 30. Nov., 10 bis 13 Uhr. 13. bis 17. Januar: Woche der offenen AG-Angebote, Anmeldung unter 8569030

Gymnasium Essen-Werden: Info-Abend für Eltern am Do., 28. November, 19.30 Uhr.

Mariengymnasium Werden: Tag der Offenen Tür am Sa., 23. November, 9 bis 12 Uhr.

Theodor-Heuss-Gymnasium, Kettwig: Info-Nachmittage für Eltern zu den Themen Bilingualität (28. Nov., 15 Uhr); MINT (29. Nov., 15 Uhr) und individuelle Beratung (22. Januar, 15 Uhr).

Realschulen

Theodor-Goldschmidt-Realschule, Ostviertel: Sa., 23. Nov., 9 bis 12 Uhr.

Albert-Einstein-Realschule, Rellinghausen: Tag der offenen Tür am Sa., 7. Dez., 10 bis 13 UIhr; Info-Abend für Eltern am 3. Dez., 19.30 Uhr, Ardeyplatz 1

Bertha-von-Suttner-Realschule, Rüttenscheid: Tag der offenen Tür am Fr., 29. Nov., Info-Abend für Eltern am 10. Dez. um 19 Uhr.

Elsa-Brändström-Realschule, Bergerhausen, Tag der offenen Tür am Sa., 30. Nov., 10 bis 14 Uhr; Info-ABend für Eltern am 22. Januar, 19.30 Uhr, Musikraum.

Bertha-Krupp-Realschule, Frohnhausen: Tag der offenen Tür am Sa., 23. Nov., 9 bis 13 Uhr.

Realschule Essen-West, Frohnhausen, Tag der offenen Tür am Sa., 30. November, 10 bis 13 Uhr.

Geschwister-Scholl-Realschule, Borbeck, Tag der offenen Tür am 25. Januar, 10 bis 13 Uhr.

Realschule am Schloss Borbeck, Tag der offenen Tür am 18. Januar. Info-Abend für Eltern am 4. Dez., 18.30 Uhr.

Gertrud-Bäumer-Realschule, Altenessen, Tag der offenen Tür am 25. Januar. Advents-Kaffeetrinken für Grundschuleltern am Sa., 30. Nov., 15 Uhr.

Realschule an der Gelsenkirchener Straße, Katernberg: Tag der offenen Tür am Sa., 30. November.

Franz-Dinnendahl-Realschule, Kray: Tag der offenen Tür am Sa., 7. Dez., 10 bis 13 Uhr.

Helene-Lange-Realschule, Steele: Tag der offenen Tür am Fr., 29. Nov., 16 bis 19 Uhr. Eltern-Info-Abend am Montag, 25. Jan., 19.30 Uhr, Aula.

Realschule Überruhr: Tag der offenen Tür am Fr., 6. Dezember, 17 bis 19 Uhr.

Gesamtschulen

Frida-Levy-Gesamtschule; Innenstadt. Tag der offenen Tür am Sa., 30. Nov., 11 bis 13 Uhr, Gebäude Hofterbergstraße (Unterstufe). Tag der offenen Tür am 16. Januar, 14 bis 16 Uhr, Gebäude Hofterbergstraße. Eltern-Info-Abend am 13. Januar, 19 Uhr, Hofterbergstraße.

Gesamtschule Bockmühle, Altendorf: Fest der Vielfalt (Tag der offenen Tür) am Sa., 30. November, 10 bis 14 Uhr.

Gesamtschule Holsterhausen: Tag der offenen Tür am Fr., 6. Dezember, Keplerstraße, 15 bis 16 Uhr. Info-Abend am 16. Januar, 18.30 Uhr, Böcklinstraße.

Gesamtschule Borbeck: Tag der offenen Tür am Sa., 30. Nov., 10 bis 13 Uhr, Hansemannstr. 15.

Gesamtschule Nord, Vogelheim: Tag der offenen Tür am 23. Nov., 10 bis 13 Uhr, mit buntem Herbstfest. Info-Abend für Eltern am 8. Januar, 19 Uhr.

Gustav-Heinemann-Gesamtschule, Schonnebeck: Tag der offenen Tür am 30. Nov., 11 bis 16 Uhr; Info-Abend für Eltern am 15. Jan., 19 Uhr.

Erich Kästner-Gesamtschule, Freisenbruch/Kray: Schnupperstunden im Unterricht für Viertklässler nach Absprache: 591877

Die Essener Hauptschulen bieten keine Tage der offenen Tür an, beraten aber interessierte Eltern nach telefonischer Voranmeldung.